Bahçeli, ikinci mitingini Bursa'da yapacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 seçimleri için gerçekleştireceği ikinci mitinginde Bursa Gökdere Meydanı'nda halka seslenecek.

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluş gününde gerçekleştirilecek mitingde Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemine değinecek, 2018'den bugüne yapılan atılımlardan bahsedecek.

Terörle mücadele operasyonlarından ekonomik gelişmelere ve dış politikaya kadar birçok başlıkta değerlendirme yapacak olan Bahçeli, Türkiye'nin yeni bir anayasaya neden ihtiyaç duyulduğunu anlatacak.

Mitingler '2023'e Doğru Aday Belli, Karar Net' sloganı ile yapılıyor. Bahçeli, Bursa'nın ardından Kayseri ve Erzurum'a da gidecek. Sonrasında Kastamonu, Elazığ ve Adana'da da mitingler yapılması planlanıyor.