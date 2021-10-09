Bahçeli'den yurt protestolarına tepki: 'Bunlar öğrenci değil ajan provokatör'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Türk Gençliği Büyük Kurultayı"na katılıyor. Bahçeli, "Milli mücadelede denize süpürdüklerimiz bir kez daha kıyılarımıza çıkmanın arayışındadır. Son neferimiz son nefesinde tamam demedikçe, son namlu sükut etmedikçe bu can bu bedene dar olsun ki Türkiye'nin diz çöktüğünü hiç kimse görmeyecektir" dedi. Bahçeli, "Türkiye devleti temel insani istekleri karşılamakla mükelleftir, yapılan da budur ancak yurt diyerek banklarda yatmak neyin nesidir. Bunlar öğrenci değil, ajan provokatörlerdir. PKK'nın DHKP-C'nin tasması boğazlarına geçiren bunlardır. Çapulcular öğrenci falan değil düpedüz şehir eşkıyasıdır" ifadelerini kullandı.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Yürekleri vatan, bakışları bayrak, duruşları mızrak olan Türk gençliği nerede diye soranlara işte burada diyorum. Dimdik ayakta olduklarını haykırarak bildiriyorum. Ülküsünde eriyen kavruk yüzlü yiğitler burada. Geleceğin teminatı Türk gençliği bu salonda.

Türk gençliği canımızdan ileri, kardeşliğimizin irade gücüdür. Milliyetçi ülkücü gençlik hem halktan taraf hem de hakikatin tarafındadır. Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılamayacaktır. Sizler eğilmez başın çökmez dizin bükülmez bileğin timsallerisiniz. Güneş gibi parlak, bulut gibi bembeyazdır kalpleriniz.

Türk gençliğine de ancak bu yakışacaktır. Merhum Ömer Seyfettin gençliğe şöyle seslenmişti: Sizi bekleyen vazifeler pek ağırdır. Uyanınız, düşmanlarını tanımak lazımdır. Sadece düşmanı değil kendimizi de tanıyıp bileceğiz. İnsanın kendi tanıması irfandır, çevreyi tanıması ilimdir. Kendini bilen aldatılmaz. Milliyetçi ülkücü gençlik ne aldanan ne aldatandır. Çünkü ülkücü cehaletle savaşa, tembellikle mücadeleye kendini adayan yüksek vasıflı yüce gönüllü insan demiştir.

Kaynak: TV100