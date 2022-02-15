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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'fatura' tepkisi: 'Provokasyondur'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nı faturayı ödemezse sonucu bellidir, elektriği derhal kesilmelidir. HDP'nin öncelikle destek vermesi, kaotik ittifak anlayışını bir kez daha somutlaştırmıştır. Çıkışı protesto değil, provokasyondur. dedi.

İç Politika 15.02.2022, 12:16
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'fatura' tepkisi: 'Provokasyondur'

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ifadeleri şu şekilde;

Düğüm içindeki düğümleri çöze çöze, karanlık içine gizlenmiş aydınlıkları çıkara çıkara heyecanımıza heyecan katıyoruz. Buna da kesinlikle devam edeceğiz. MHP, teşkilat kapasitesi ile, tutarlılığı ile gıpta edilecek bir mertebededir.

MHP A'dan Z'ye çelik gibidir. Gelişmelere hakimdir. Kötü niyetlilere durgun ve duyarsız kalmayacağız. Memnuniyetle müşaade edilmiştir ki Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e teşkilatlarımız diridir. Milliyetçi Ülkücü harekette ben yoktur, biz vardır. İkazen hatırlatırım ki ülkücü ülkcünün yurdudur, umududur, uğurudur, vicdan varlığıdır. Fitne ayaklarımızın altındadır.

Niyazım odur ki, biriniz hepiniz olun. Bu vatan benim, millet onurum diyen her kardeşimi bağrıma basıyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ

Bu iki ülkenin çatışmaya girmesi büyük bir risktir, tehlikedir. Bu tür bir vahşete hiçbir ülke kalkışmamalıdır. Rusya ile Ukrayna arasında çıkacak savaşta en fazla mağdur olacak ülke Türkiye'dir. ABD Başkanı Biden'ın dünya savaşı ihtimalini telaffuz etmesi, Kovid salgınından çok daha vahim bir tehlikenin ayak sesi, krizin çok geniş bir coğrafyaya yayılabileceğinin ön haberidir. Böylesi bir cinayete hiçbir ülke kalkışmamalıdır.

ABD'den sonra İngiltere, Almanya, Belçika, İsveç, Filistin, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılma çağrısını tekrarlamıştır. Savaşın bugün ya da yarın çıkmak ihtimalinden sürekli bahsedilmesi çatışmaların bahanesini oluşturmaktadır. ABD'nin yönetiminin güçlü istihbarat bilgilerini delil gösterip uluslararası toplumu diken üstünde tutan iddialarını doğru olup olmadığı kısa süre içinde açıklık kazanacak. Temennimiz barış, huzur ve istikrarda ilişkilerin yeni baştan inşa edilmesidir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne kesinlikle saygı gösterilmeli, Kırım'ın ilhakından vazgeçilmelidir. MHP, bu zorlu süreçte devletimizin ve hükümetimizin kararlılıkla yanındadır.

KDV İNDİRİMİ VE ENFLASYONLA MÜCADELE

Ekmeğin karneye bağlandığı karanlık dönemler milli hafızalardan henüz çıkmamıştır. Fırsat düşkünleri para kazanmanın ayıbıyla lekelenmişlerdir. Bugün döviz kuru artınca fiyat etiketlerini kabartanlar, döviz kuru indiğinde aynı iradeyi göstermemişlerdir. Bu nedenle, ekonomik özgürlüğün yanında ekonomik ahlak, adalet, güvenlik ve eşitlik kuramsal bir özlemden çıkıp millet hayatına nüfuz etmek durumundadır. Fırsatçılara göz açtırılmamalıdır. 12 Şubat'ta Cumhurbaşkanımız yeni kararları duyurmuştur. Buna göre temel gıdada yüzde 8'lik KDV, yüzde 1'e çekilmiştir. Dünden itibaren temel gıdaların fiyatları yüzde 7 ucuzlamıştır. Alınan bu önemli karar inanıyorum ki vatandaşlarımıza nefes aldıracaktır. Devlet üzerine düşeni yapmış sorumluluk sırası ekonomik aktörlere gelmiştir. Vakit erdemli hareket etme vaktidir. Enflasyonla savaş geniş katılımla icra edilmelidir. Bu canavarın kafasının ezilmesi milletimizin temel arzusudur. Bize göre makul sızlanmalara, meşru yakınmalara, haklı taleplere şüphesiz kulak verilmelidir.

"EPDK TARİFE DÜZENLEMESİNİ YENİDEN ELE ALMALIDIR"

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız. Hükümetin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Milletimiz neyden şikayet ediyorsa onun karşısında yerimizi alacağız. Yüreğimiz milletle beraberdir. Son günlerde elektrik faturalarındaki yüksek tutarlar vatandaşlarımızı bildiğimiz üzere çok fazla rahatsız etmiş, sanayi tesislerimiz, kuruluşlarımız da bu rahatsızlığa ortak olmuşlardır. Elektriği satan dağıtım şirketleri olmayıp görevli tedarik şirketleridir. CHP yönetiminin iddia ve ithamları asılsızdır, cahilcedir. Görevli tedarik şirketlerinin tarifeleri EPDK tarafından belirlenmektedir. Bu kurum, tarife düzenlemesini yeni baştan ele almalıdır. Elektrik piyasasında uygulanan tarife yapısı gereğince işletme harcamalarının EPDK tarafından o yıl harcama tutarı altında kalması durumunda dağıtım şirketi kar, üzerinde kalması halinde zarar etmektedir. Bundan dolayı özel şirketler karlılık artırmak için yan yollara tevessül etmektedir. Bakımların zamanında yapılmaması, arızalara belli bir gün geçmeden müdahale edilmemesi gözümüze çarpan bazı aksaklıklardır. Isparta'da yaşanan kesintilerin asıl sebepleri burada aranmalıdır. Bize göre denetim yetkisi TEDAŞ'a tekrar verilmelidir. Dağıtım şirketlerinin içinin boşaltılmasına müsaade edilmemelidir. Elektrik dağıtımının devlet eliyle yapılması, vergi yükünün azaltılması sorunları hafifletecektir. Elektriğin üretiminden dağıtımına kadar her aşama hukuk sınırları içinde vatandaşımızın refahı gözetilerek takip edilmelidir.

CHP Genel Başkanı'nı faturayı ödemezse sonucu bellidir, elektriği derhal kesilmelidir. HDP'nin öncelikle destek vermesi, kaotik ittifak anlayışını bir kez daha somutlaştırmıştır. Çıkışı protesto değil, provokasyondur.

#Devlet Bahçeli #MHP grup toplantısı
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