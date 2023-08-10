Bahçeli'den İyi Parti'ye sürpriz çağrı

Yerel seçimlere aylar kala siyasette sürpriz gelişmeler yaşanmaya başladı. Millet İttifakı'nda yer alan İyi Parti'ye MHP'den sürpriz bir çağrı geldi. Bahçeli, İyi Parti'ye ittifak kurma çağrısında bulundu.

2019 yerel seçimlerinde ve 14 Mayıs'taki genel seçimlerde CHP ile Millet İttifakı'nın ana paydaşı olan İyi Parti'nin bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu. CHP ile yeni bir ittifaka sıcak bakmayan İyi Parti'ye MHP'den davet geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CNN Türk'ten Hande Fırat'a Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'ye yönelik mesajını gönderdi. Mesajda, Bahçeli, İyi Parti'ye yerel seçimlerde ittifak çağrısı yaptı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuouyla paylaşıyorlar. 'Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına."