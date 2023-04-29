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Bahçeli'den etnik ve mezhepçi siyaset uyarısı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, son günlerde mezhebini ve etnik kimliğini öne çıkararak siyaset yapmaya çalışanlara tepki gösterdi.

İç Politika 29.04.2023, 16:45 29.04.2023, 16:47
Bahçeli'den etnik ve mezhepçi siyaset uyarısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir'de "Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde konuştu. Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun alevi çıkışına ilişkin, "Etnik ve mezhep temelli siyaset çok tehlikelidir" diyerek tepki gösterdi. Kürt ve Türk'ün kardeş olduğunu vurgulayan MHP lideri, "Bölücü ve şifreli mesajlar ile ayırmak isteyenler kalleştir. Kardeşliğimiz üzerinde hesap yapanlara müsamaha gösteremeyiz" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir'de "Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde vatandaşlara hitap etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

"Hepiniz hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli vatandaşlarım, Eskişehir Yunus'un evidir. Büyük Ozanımız Yunus ne güzel söylemiş: Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Nitekim Eskişehir'in her şeyi hoştur. Kalpleri kazanmak için buradayız, ümitleri canlandırmak için elimizi uzatıyoruz.

'Bizim yerimiz sipariş anketler değil Eskişehir'in şaşmaz hükmü şahsiyetindedir'

El ele verip lider ülke Türkiye'ye ulaşalım. Kardeşliğimizi pekiştirelim. Bölünmede huzur yoktur, kavgada gelecek yoktur. Eskişehir'in umutlarını kırmaya çalışanlara karşı birlikte olalım. Diyorum ki devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye. Diyorum ki yeni Türkiye, yeni hayat, hep birlikte kurarız. Diyorum ki milli kardeşlikle hep birlikte yaşarız. Engelleri, zorlukları hep birlikte aşarız. Cumhuriyetin yeni yüzyılında güçlü devleti hep birlikte ihya ederiz. Hep birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz. İstikrarımızı koruyarak istikbalimizi hazırlıyoruz. Bu ülkeye sevdalı olmanın kolay olmadığını da gayet iyi biliyoruz. Bizim yerimiz sipariş anketler değil Eskişehir'in şaşmaz hükmü şahsiyetindedir.

'Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep tahrikçiliğine sapmıştır'

14 Mayıs 2023 tarihinde hem 13. cumhurbaşkanını seçeceğiz hem de milletvekili genel seçimini yapacağız. Vakit yaklaştıkça zillet ittifakının korkuya kapıldığını görüyoruz. Eskişehir'in onurunu, cumhurun haysiyetini koruyacak mısınız? Türkiye düşmanlarının eline düşen zillet partilerine hesap soracak mısınız? Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'ı sahiplenecek misiniz? Doğru zaman, doğru adam, 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan. Eskişehir Milletvekili adaylarımızı tam kadro olarak TBMM'de görmek istiyorum. Ezberleri hep birlikte bozalım. Eskişehir'in makus talihini hep birlikte değiştirelim. CHP'ye gönül veren kardeşlerim, MHP'de birleşelim. Zilletin dürüstlüğü yoktur. Kılıçdaroğlu etnik ve mezhepçilik yapmıştır. Kürt kökenli kardeşlerim Türk Milleti'nin şerefli kardeşleridir.

'Türk ile Kürt kardeştir: Bölücü ve şifreli mesajlar ile ayırmak isteyenler kalleştir'

Kürt kökenli kardeşlerim ile bölücü terör örgütü PKK'nın en küçük bağı ve bağlantısı yoktur. Terörist Demirtaş ne diyorsa Kemal Kılıçdaroğlu aynısını tekrarlamaktadır. Bunlar küresel emperyalistlerin dayatmalarına boyun eğmişlerdir. Türk ile Kürt kardeştir. Bölücü ve şifreli mesajlar ile ayırmak isteyenler kalleştir. Kardeşliğimiz üzerinde hesap yapanlara müsamaha gösteremeyiz. Kandil'e yuvalanmış terör örgütünün elebaşları Kılıçdaroğlu'na açıktan destek veriyor. Türk Milleti ve Türkiye'den intikam almak için fırsat kollayanlar aynı sırada kuyruğa giriyor.

Bugünkü CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile hiçbir ilişkisi yoktur. Türkiye düşmanlarına karşı bir miyiz? Emperyalizm ve oyunlarına karşı beraber miyiz? Ebedi kardeşliğimizi beraber savunacak mıyız? MHP'ye, Cumhur İttifakı'na ve Recep Tayyip Erdoğan'a 'evet' mi?
Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimiz bizim canımızdır. Cami ne kadar bizimse, Cem Evi de bizimdir. Saz bizimdir, söz bizimdir. Hep dedik, yine diyoruz. Cem Evi inanç ve kültür hayatımızın vazgeçilmez bir yeridir. Cem Evi'ni Alevi kardeşlerimiz ibadethane görüyorlarsa ki, öyledir. Endişeye kapılacak bir şey yoktur. Bizim samimi görüş ve değerlendirmelerimiz bunlardır. Kılıçdaroğlu, bir kez olsun mertçe teklif ve temennilerini paylaştı mı? Alevi kardeşlerimizi siyaset malzemesi yapmaktan başka ne yaptı? 14 Mayıs'ta sandığa gittiğimizde milli birlik ve kardeşliğimize destek verecek misiniz? Kılıçdaroğlu'na bedel ödetecek misiniz? CHP, İYİ Parti ve diğerlerine hesap soracak mısınız?

#Devlet Bahçeli
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