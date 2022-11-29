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Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı görev süresi açıklaması: '3 olsun dersek ne yapacaksınız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İç Politika 29.11.2022, 12:31
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı görev süresi açıklaması: '3 olsun dersek ne yapacaksınız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanının 7 yılda bir kez seçilmesi önerisini eleştirdi. Bahçeli, ''Biz 1 dönemi tamamladık, ikincisine hazırlanıyoruz. 2 yetmez 3 olsun dersek ne yapacaksınız?'' dedi.

Bahçeli, Millet İttifakı'nın anayasa çalışmasında yer alan cumhurbaşkanının 7 yıllığına bir kez seçilmesini şu ifadelerle eleştirdi: 

"Cumhur İttifakı milletin ittifakıysa 2 yetmez 3 olsun dersek ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 5’er yıllık 3 dönem olsa da yeni yüzyılın 25 yılını tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek."

"Hayvanlara eziyet büyük bir vebaldir"

Bahçeli, Konya'da hayvan bakımevinde yaşananlara şu sözlerle tepki gösterdi:

"Konya'da bir meczubun hayvanlara yönelik kürek ve sopayla saldırısı hakikaten de isani ve manevi değerlerin ayaklar altına alındığının çok açık resmidir. Hayvanlara sevgi beslemeyen birisinin insan sevgisine haiz olması beklenmemelidir. Her hayvan emanettir, tıpkı her insanın dünyada emanet olduğu gibi. Hayvanlara eziyet büyük bir vebaldir. Allah bütün canlılara merhamet edilmesini buyurmaktadır. Bu itibarla hayvanlara kötü muamele eden kim varsa kınanmalıdır. Aynı şekilde sahipsiz ve başıboş gezen hayvanların da özellikle farklı mahallelerde çocuklarımıza, kadınlarımıza ve savunmasız insanlarımıza saldırıları da sıkı sık gözlemlenmektedir. Bu sorunun önüne geçmek öncelikle yerel yönetimlerin görevidir. "

"Hem insanımız zarar görmesin hem de hayvanlarımız zulme maruz kalmasın"

İnsan hakkına olduğu kadar hayvan haklarına da saygı duyulması gerektiğini belirten Bahçeli şöyle konuştu:

Son zamanlarda yaşanan müessib olaylar yaralanan veya hayatını kaybeden insanlarımızın varlığı elbette hüznümüzü artırmıştır. İnsan canlı dengesinin güvenli bir şekilde kurulması elzemdir. Ne insanımızın hayatından taviz veririz ne de bir hayvana yapılan işkenceye sessiz kalırız. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile ile bu kanunda 9 Temmuz 2021 tarihinde yaptığımız değişiklikleri dikkate  alarak uygulamadan doğan eksiklikleri bertaraf etmek hayvan sağlığı ile insan güvenliğini  hassas bir şekilde kurgulamak zorundayız. "Hem insanımız zarar görmesin hem de hayvanlarımız zulme maruz kalmasın" düşüncesindeyiz. İnsan haklarına nasıl hürmek ediyorsak hayvan haklarına da aynı oranda bağlı olmalı, saygı duymalıyız. Zulmün pişmanlığı olamaz. Mazluma kimliği sorulmaz. Acının cinsiyet ve türü de sorgulanamaz.

#TBMM Grup Toplantısı #bahçeli
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