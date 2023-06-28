banner38

Bahçeli bu bayram da geleneği bozmadı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, bu bayram da geleneği bozmayarak Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

İç Politika 28.06.2023, 19:15 28.06.2023, 19:17
Bahçeli bu bayram da geleneği bozmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu bayramda da geleneği bozmadı. Bahçeli, bayram namazının ardından MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş’in kabrine karanfil bıraktı ve bakır ibrikle su döktü. Anıt mezarda partililerle de bayramlaşmayı ihmal etmeyen Bahçeli, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, 2023 yılının ilk 6 ayında Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığına değinerek, “Bunun dışında iki önemli olayda yaşanmıştır. Bunlardan bir tanesi 14 Mayıs’ta yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel seçimleri, sonra 28 Mayıs’ta yaşanmış olan Cumhurbaşkanlığı seçimini de idrak ediyoruz. Böyle bir süreç içerisinde Türkiye’de artık seçimlere son olmuştur. Millet iradesi, kendini ortaya koymuş ve Türkiye’ye kalıcı bir cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde istikrara kavuşturmuştur. Bu siyasi istikrarın devamında yarar vardır” ifadelerini kullandı.

"Yerel seçimler milletimiz adına çok önemlidir"

Bahçeli, 2023’ün ikinci altı ayı ile 2024’ün ilk altı ayı arasında iki olayın yaşanacağının altını çizerek, “Onlardan birincisi, siyasi partilerin, Siyasi Partiler Yasası’nda ve Anayasa’da ifade bulduğu en az 2, en fazla 3 yıl içerisinde olağan kongrelerini yapma konusudur. O sebepten dolayı bütün siyasi partilerimiz bu süreci tamamlamak durumundadırlar ve kongreler bazılarında başlamış, bazılarında devam edecektir. İkinci önemli olay ise 31 Mart 2024 yılında yapılacak olan yerel yönetimleri de ilgilendiren mali idareler seçimleridir. Bu seçimler de milletimiz adına çok önemlidir. Siyasi istikrar, merkezi yönetimde sağlanmış ise onun toplumsal dengesini kuracak yerel yönetiminde bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı ve görmelidir” açıklamasında bulundu.

"Rusya'da bir rulet oynandı"

Türkiye’nin birçok olaylarla da karşı karşıya kaldığını vurgulayan Bahçeli, “Çevremizde sıcak iklimler vardır. Bu iklimler hala Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olarak kendini göstermektedir. Bu dönem içerisinde bayram münasebetiyle temennimiz Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın en kısa süre içerisinde barış yoluyla sonlandırılması meselesidir. Küresel güçler boş durmamaktadır. Zaman zaman şahit olduğumuz olaylar olmaktadır. Bunlardan bir tanesi Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken barış yolunda BM başta olmak üzere, bütün batı ülkeleri destek verip gayret göstermesi gerekirken şimdi Rusya’da yeni yeni olayların gelişmesine de fırsat verebilecek tarzda sakinlik ve durgunluk göstermektedirler. Bugün Rusya’da bir Rus ruleti oynanmıştır. Bu Rus ruleti önemlidir ve bu rulet, Putin’in kazanmasıyla son bulmuştur. Bundan sonra bu savaş ortamında kimse heves etmesin. Dünya’da barışa, birliğe, mutluluğa, sevgi ve saygıya ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.

"17 Mart 2024 yılında kurultayımızı yapmak durumundayız"

Bir gazetecinin 2024’de yapılacak MHP Kurultayı’nın öne çekilme ihtimalini sorması üzerine Bahçeli, “Arkadaşlarımızla bu konuda seçimi de düşünerek, ötelemeyeceğimize göre erken mi yapalım yoksa zamanında mı yapalım. Erken yapalım dersek, seçimin başladığı tarihten önce olması lazım. Zamanında dersek de biz daha evvelden 18 Mart 2018’de yapacağımız için şimdi 17 Mart 2024 Pazar’a denk geliyor. 17 Mart 2024 yılında kurultayımızı da yapmak durumundayız” dedi.

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına ilişkin soruya ise Bahçeli, “Onlar bizim gündemimizde yoktur. İhanetin serbestliği olmaz” şeklinde cevap verdi.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25
banner23