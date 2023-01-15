Bahçeli: Altılı masa darmadağındır
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Altılı masa darmadağındır. Her bir parti kendi çıkarının, ikbalinin, kendi gizli gündeminin peşine düşmüştür" açıklamasını yaptı. Altılı masaya çağrı yapan Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Erdoğan etrafında tek yumruk olalım. Onu sahiplenelim. Yeni bir sayfa açalım" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam'da düzenlenen MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuştu.
Bahçeli, "Yedi düvel topuyla, tüfeğiyle, nefretiyle, fitnesiyle, şirkiyle, şiddetiyle üzerimize gelse de duruşumuzdan milim de olsa taviz vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.
2023 seçimlerinin önemine vurgu yapan Bahçeli, "Türk milleti 2023 seçimlerinde geçmişin dürüst muhasebesini yaparak, geleceğini oylayacaktır. Verilecek her oy Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koyacaktır" şeklinde konuştu.
6 partinin bulunduğu masaya tepki gösterek Bahçeli, "Altılı masa darmadağındır. Her bir parti kendi çıkarının, ikbalinin, kendi gizli gündeminin peşine düşmüştür" dedi.
6'lı masaya çağrı yapan Bahçeli, "Ne siz meşgul olun ne de milletimizi meşgul edin. Anlaşılan bu yükün altından kalkamayacaksınız. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan etrafında tek yumruk olalım. Onu sahiplenelim. Yeni bir sayfa açalım" sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini yineledi.
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