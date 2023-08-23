Bahçeli açtığı ağzını yumdu gözünü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri, sefil ve şerefsiz bir bühtandır.

Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilip yakalarından tutulması hukuk ve demokrasi namusunun da bir gereğidir.