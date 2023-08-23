Bahçeli açtığı ağzını yumdu gözünü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Çanakkale yangınıyla ilgili sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda sert ifadeler kullandı.
İç Politika 23.08.2023, 16:06
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri, sefil ve şerefsiz bir bühtandır.
Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilip yakalarından tutulması hukuk ve demokrasi namusunun da bir gereğidir.
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