Bahçeli, 2023 seçim mitinglerine devam ediyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas, Bursa ve Kayseri'de mitingler yaptı. Mitinglerde Cumhur İttifakı vurgusu öne çıktı.

Şimdi sıra eylül ayında planlanan son mitingde. Bahçeli, yarın Erzurum İstasyon Meydanında halka seslenecek.

Mitingde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin önemini anlatacak Bahçeli, terörle mücadele operasyonlarından ekonomik gelişmelere ve dış politikaya kadar pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulunacak.

Erzurum mitingine Gümüşhane, Erzincan, Bingöl ve Bayburt teşkilatları da katılacak. Mitingler '2023'e Doğru Aday Belli, Karar Net' teması ile seçime kadar devam edecek.

MHP yeni seçim müziklerinden birini de sosyal medya hesabından paylaştı. 'Yarına İnanarak' adlı şarkıda Karadeniz esintileri öne çıktı.