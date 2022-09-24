banner38

Bahçeli, 2023 seçim mitinglerine devam ediyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 seçim mitinglerinde Sivas, Bursa ve Kayseri'nin ardından Eylül ayındaki son mitingini yarın Erzurum'da gerçekleştirecek.

İç Politika 24.09.2022, 10:46
Bahçeli, 2023 seçim mitinglerine devam ediyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas, Bursa ve Kayseri'de mitingler yaptı. Mitinglerde Cumhur İttifakı vurgusu öne çıktı.

Şimdi sıra eylül ayında planlanan son mitingde. Bahçeli, yarın Erzurum İstasyon Meydanında halka seslenecek.

Mitingde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin önemini anlatacak Bahçeli, terörle mücadele operasyonlarından ekonomik gelişmelere ve dış politikaya kadar pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulunacak.

Erzurum mitingine Gümüşhane, Erzincan, Bingöl ve Bayburt teşkilatları da katılacak. Mitingler '2023'e Doğru Aday Belli, Karar Net' teması ile seçime kadar devam edecek.

MHP yeni seçim müziklerinden birini de sosyal medya hesabından paylaştı. 'Yarına İnanarak' adlı şarkıda Karadeniz esintileri öne çıktı.

#Devlet Bahçeli #2023 seçimleri
Yorumlar (0)
banner35
20
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 18
2. Barcelona 6 16
3. Real Betis 6 15
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Osasuna 6 12
6. Villarreal 6 11
7. Atletico Madrid 6 10
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 6 8
11. Girona 6 7
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Celta Vigo 6 7
14. Getafe 6 7
15. Sevilla 6 5
16. Almeria 6 4
17. Espanyol 6 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 6 1
banner23