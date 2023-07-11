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Bahçel: Türkiye de bizim Osmanlı da

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "Türkiye de bizim Osmanlı da Atatürk ne kadar kahramanımızsa bütün Osmanlı padişahları da o kadar kahramanımızdır" dedi.

İç Politika 11.07.2023, 11:15 11.07.2023, 11:20
Bahçel: Türkiye de bizim Osmanlı da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, son yasama yılı grup toplantısındaki açıklamasında "Türkiye - Osmanlı" ayrımcılığı yapanlara tepki göstererek, "Türkiye de bizim Osmanlı da Atatürk ne kadar kahramanımızsa bütün Osmanlı padişahları da o kadar kahramanımızdır" dedi.

EMEKLİYE MAAŞINA ZAM TALEBİNDE BULUNDU

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında önemli mesajlar verdi.

Gündemde yer alan emekli maaşları ve zamlara değinen Bahçeli, konuşmasında bir teklifte bulundu.

Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:

Emeklilere yapılan yüzde 25 zam makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz şudur. İlk olarak memurlara yapılması planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emeklilerin maaşına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir. Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler gözden geçirilmelidir.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Milletimizin her sorunu bizim sorunumuz, bu sorunlara çare bulacak da TBMM'dir. TBMM 1 Ekim 2023 tarihine kadar çalışmalarına ara vermeden çalışmak durumunda. Deprem hasarları için bazı düzenlemeler yapılacaktır. Nimet külfet dengesi adaletle kurularak depremin ağır sonuçları en aza indirilecektir. Depremin kabarık ekonomik maliyeti 104 milyar dolar düzeyindedir. Devlet deprem bölgesinde seferber olmuştur. Mağdur vatandaşlarımıza el uzatılmıştır. Siz vekillerden ricam görüşmelere eksiksiz katılmanızdır. Milletimizin sesine ses, hedeflerine de beden olmaya her zaman varız ve hazırız.

Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, siyasal ve ekonomik istikrarın güvencesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında göreve başlayan ikinci dönem kabinesi, Türkiye ekonomisinin maruz kaldığı risk ve tehlikeleri en aza çekmek için kolları sıvamıştır. Biz gelecekten umutluyuz, çünkü Türkiyemizi seviyoruz.

Hiçbir vatandaşını enflasyona ezdirmeme gayesi taşıyan bir iktidar görev başında. Biz de bu iktidarın yanındayız. Memur ve emeklilere yapılacak zamların destekçisiyiz. Ekonomik şartlar iyileştikçe, toparlanma gerçekleştikçe memur ve emeklilerimizin maaşları çok daha yüksek düzeylere ulaşacak. MHP işçinin, emeklinin, memurun, esnafın, sanayicinin, çiftçinin arkasındadır.

İnsan, rasyonel dürtülerle ekonomik çıkarlar peşinde koşan bir varlık da değildir. Varsayalım ki ekonomi büyüdü, işsizlik azaldı. Rakam ve oranlar ekonomik aydınlığı müjdelerken bizim için her karanlık kampanya son bulmuş olacak mıdır?

Dağ ne kadar yüksek olsa da üstünden bir yol geçecektir. Hiçbir saldırıya teslimimiz düşünülemeyecektir.

CHP'de çarşı karışmış, İYİ Parti'de sular ısınmış. Bizi ne ilgilendirir? Yüzde bir alamayan partiler TBMM'de grup kurmuş. Bizimle ne alakası var? Biz millete bakarız ne diyor, ne istiyor diye. Biz devlete bakarız hangi zorluklarla savaşıyor diye.

4 Nisan 1949 tarihinde imzalanan Kuzey Atlantik Anlaşması dünya dinamiklerini birçok cepheden etkilemiştir. Finlandiya'nın NATO'ya katılmasıyla üye sayısı 31'e çıkmıştır. Şimdi üyelik peronuna İsveç yanaşmıştır. Türkiye dayatmaları sineye çekecek kabile devlet değildir. Milli varlığımızı doğrudan tehdit eden kanlı terör örgütlerine kucak açan ülkeyle bir güvenlik mimarisinin gölgesinde nasıl buluşacağız. Bunu nasıl hazmedeceğiz. Zillete tamam mı diyeceğiz? İsveç politikalarından dönüş yaparsa bir şey diyemeyiz.

Nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanınındır. İsveç'in dolaylı yollardan NATO korunmasına alındığı meydandadır. ABD'ye ait iki bombardıman uçağının İsveç'e konuşlanması tesadüf değildir. ABD başta olmak üzere NATO üyesi bazı ülkelerin terör örgütüyle ilişkisi kabul edilemez boyuttadır. ABD terör örgütüyle ittifak halindeyse Türkiye'yle yaptığı ittifaka ne diyeceğiz? Gündüz şapkalı, gece külahlı müttefik istemiyoruz.

Hala FETÖ'nün kripto damarının dip dalga içinde faaliyet içinde olduğunu bilmeyen duymayan kalmadı. Bizim için PKK neyse FETÖ de odur. 15 Temmuz 2016'da vatan kurtarılmıştır. Devlet kurtarılmıştır. NATO heyecanlı bir futbol müsabakasını seyreder gibi ihaneti seyretmiştir.

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