Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na Saadet Partisi yüzünden girememiş
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Millet İttifakı'na katılmak istediklerini açıkladı.
İç Politika 26.10.2022, 18:30
Fox TV'de sabah haberleri programına katılan Baş şöyle konuştu:
"Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor" dedi.
Baş, altılı masaya alınmak istediğini ancak Saadet Partisi'nin, "Onlar çok Atatürkçü" diyerek karşı çıktığını söyledi. Baş, "CHP bize, Saadet Partisi'ni halledin, dedi" ifadesini kullandı.
Kaynak: Yeni Akit
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