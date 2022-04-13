Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa etti

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunlarını gerekçe göstererek belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Çağırıcı, "Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerçeğiyle karşı karşıya kaldım." ifadelerini kullandı.