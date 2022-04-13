Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı istifa etti
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sağlık sorunlarını gerekçe göstererek belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İç Politika 13.04.2022, 01:19 13.04.2022, 01:24
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunlarını gerekçe göstererek belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Çağırıcı, "Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerçeğiyle karşı karşıya kaldım." ifadelerini kullandı.
April 12, 2022
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