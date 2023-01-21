Babacan'ın partisinde istifalı tepki

Deva Partisi'nde Ali Babacan'ın milli değerlere yönelik saldırıları sonrasında tepki istifası geldi.

DEVA Partisi Pazaryeri İlçe Başkanı Mehmet Beyan, zehir zemberek sözlerle istifa etti. Babacan'ın ifadeleri nedeniyle görevi bıraktığını söyleyen Beyan, "Ali Babacan'ın ifadelerinin şahsımın görüşlerine ters düştüğü kanaatinde olup, devletimin zor süreçte olduğu şu günlerde devletin bölünmez varlığını ve bütünlüğünü düşündüğümden, şahsımın milliyetçi düşüncelerine ters olduğundan istifa ediyorum" dedi.

Bilecik'te, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Pazaryeri İlçe Başkanı Mehmet Beyan, görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Beyan, partinin İl Başkanlığına gönderdiği dilekçede dikkat çeken ifadeler kullandı. Babacan'ın ifadelerinin kendisiyle ters düştüğünü söyleyen Beyan, devletin bölünmez varlığını ve bütünlüğünü düşündüğü için görevi bıraktığını söyledi.

"ŞAHSIMIN DÜŞÜNCELERİNE TERS"

Beyan'ın dilekçesinde, "Son zamanlarda Sayın Genel Başkan Ali Babacan'ın ifadelerinin şahsımın görüşlerine ters düştüğü kanaatinde olup, devletimin zor süreçte olduğu şu günlerde devletin bölünmez varlığını ve bütünlüğünü düşündüğümden, şahsımın milliyetçi düşüncelerine ters olduğundan, ilçe başkanı olarak görev yaptığım DEVA Partisinden şahsım ve yönetim kurulu üyelerimle istifa ediyorum." ifadeleri yer aldı.