Babacan'ın Ortak Politikalar Mutabakat Metni beklentisi: "Avrupa bize aferin diyecek"
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı programda altılı masanın "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" için "Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek" şeklinde kullandığı ifadeler büyük eleştirilere yol açtı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan CHP'li Halk TV'de çıktığı canlı yayında skandal ifadeler kullandı.
Babacan Ortak Politikalar Mutabakat Metni için "Avrupalılar bize aferin diyecek" dedi. Ayrıca masanın cumhurbaşkanı adayını açıklamalarının bir kez daha ertelenebileceğini belirtti.
"AFERİN TÜRKİYE'YE ŞUNA BAK"
Babacan yurtdışında bir haberinin yayınlandığını söyleyerek Avrupa'dan aferin almanın heyecanını taşıdığını şu sözlerle aktardı:
"İspanyol Gazetesi'ne buradaki şeylerin hepsini anlattım. 'Zor değil mi?' dediler. 'Zor ama yapacağız' dedim. Avrupa'dan da bakacaklar ve hayranlıkla diyecekler ki 'Aferin Türkiye'ye. Şuna bak' diyecekler"
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:— Aydınlık (@AydinlikGazete) January 31, 2023
Avrupa’dan da (Ortak Politikalar Metni’ne) bakacaklar, hayranlıkla diyecekler ki ‘Aferin Türkiye’ye.’ pic.twitter.com/yIGiWN547M
Kaynak: Aydınlık
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