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Ayhan Bilgen'den yeni parti

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk, Ayhan Bilgen'in yeni bir parti için hazırlık içinde olduğunu yazdı.

İç Politika 05.12.2021, 23:35
Ayhan Bilgen'den yeni parti

HDP'li eski milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, yeni bir siyasi hareketi kurmak için kolları sıvadı.

HDP’den henüz istifa etmeyen Ayhan Bilgen’in, sessiz, kararsız kitleleri içine alacak bir parti kurma çalışması içinde. 

Son dönemde partisi HDP'ye yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Bilgen, yeni oluşumu Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e anlattı.

Öztürk, "Yeni bir parti daha yolda" başlıklı yazısında Bilgen'in açıklamalarına yer verdi.

Bilgen, “Daha çok demokrasi ve sosyal adalet ortak paydasında ekonomik sorunlarla özgürlüklere dair talepleri eşit yurttaşlık zemininde çözebilecek bir siyasal platformun inşası için arama toplantıları ve görüşmeler yapıyoruz. Bunun bir siyasal partiye dönüşmesi toplumun göstereceği ilgi ve bu tıkanmayı gören çevrelerin cesaretiyle sağlanabilir." dedi.

Öztürk'e konuşan Bilgen “Sessiz çoğunluğu anlamaya çalışmamız gerekir. Her şeyi bilen, buyurgan bir dil ve tarzla siyaset yapanlar, başta gençler olmak üzere siyasete mesafeli duran bu kitleyle de iletişim kuramazlar. Bu kitlenin kaygılarını, öfkelerini, beklentilerini anlayamazsak onların ülkemizin geleceğine doğru yerden katkı sunmalarını da sağlayamayız. Bu kitle, elbette farklı aidiyetlere ama bildiğimiz klasik kimlik tariflerine ve kalıplarına sığmayan bir sosyolojiye sahip. Siyaset dilimizi, tarzımızı yeniden yapılandıracağız. Ama alışkanlıklarımız, ezberlerimiz, kolaya kaçma ısrarımız onları anlamaya zahmet etmeden bir hamaset siyasetini önümüze koyuyor.” değerlendirmesini yaptı. 

"BUGÜN HDP, HEM İKTİDAR HEM MUHALEFET İÇİN SİYASETİN, SİYASAL ÇÖZÜMÜN ÖNÜNÜ AÇABİLECEK POTANSİYELE SAHİP AMA GEREKLİ HAMLEYİ YAPAMIYOR"

Bilgen şu ifadeleri kullandı: 

“Bugün HDP, hem iktidar hem muhalefet için siyasetin, siyasal çözümün önünü açabilecek potansiyele sahip ama gerekli hamleyi yapamıyor. Kapatma davası gibi süreçler de sağlıklı ve cesur tartışma yapma olanağını daraltıyor. İçe kapanan ve korumacı refleks ise bu açılımı zorlaştırıyor.

HDP kurulduğunda Türkiye'nin bütünlüğü içinde ve silaha yer bırakmayacak demokratikleşme iddiasıyla yola çıkmıştı. 7 Haziran 2015 seçiminde toplum bu çıkışa destek vererek bir kredi açmıştı. Bu kredinin daha cesur ve yeni hamlelerle desteklenmesi için hepimizin risk alması gerekir. Türkiye toplumunun güvenlik hassasiyeti, bölünme korkusu ve çatışmalı süreçten kaynaklı tepkisini anlayan bir dil kurma ve toplumsal güven inşa etme sorumluluğu siyasette anahtar rol oynayabilir.”

"HDP'NİN YAPMASI GEREKEN ÖNCELİKLE KENDİ TABANI DIŞINDAKİ KİTLELERLE SAĞLIKLI BİR DİYALOG KURMAYI ÖNCELEMELİDİR"

“HDP'nin yapması gereken öncelikle kendi tabanı dışındaki kitlelerle sağlıklı bir diyalog kurmayı öncelemelidir. HDP'nin dışlanmasına karşı tek demokratik mekanizma toplumsal öznelerdir. Partiler arasındaki rekabet bunu zorlaştırabilir. Ama toplumsal hassasiyetler üzerine bir dil inşa edilebilirse  ülkeyi kim yönetirse yönetsin HDP'nin normalleşme sürecine katkı yapmasının önü açılır. Bugün sadece iktidar bloğunun değil Millet İttifakı'nın da; HDP ile açık bir pozisyon tarifi yapamıyor olması elbette sadece faturası HDP'ye kesilecek bir durum olmamakla birlikte, bunun çaresini arama ve bulma sorumluluğu doğal olarak HDP'nin omzundaki en önemli yüktür”

Kaynak: Medya Radar

#Ayhan Bilgen #saygı öztürk #parti
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