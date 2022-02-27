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"Avrupa'ya ne oldu? Hani gücünüz, kuvvetiniz vardı?"

İçişleri Bakanı Soylu, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen Bayburtlular Gecesi'ne katıldı.

İç Politika 27.02.2022, 00:13
"Avrupa'ya ne oldu? Hani gücünüz, kuvvetiniz vardı?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ey Amerika, bize F-35'lerle ilgili hikaye okuyorsun ya aylardan beri, Rusya'ya laf ebeliğinden başka hiçbir şey gerçekleştirmeyen bir anlayış ortaya koyuyorsun. Avrupa'ya ne oldu? Hani gücünüz kuvvetiniz vardı?" dedi.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen Bayburtlular Gecesi'ne katılan Soylu, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası güvenliği ile huzur ve refahı için aralıksız çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Bugün katıldığı Mardin programı hakkında bilgi veren Soylu, Türkiye'nin güvenlik ve istikrar sorunlarını halleden bir ülke olarak yeni bir geleceğe yürüdüğünü belirterek, "Orada konuştuğumuz insanlar, 'Bundan önce akşam 4'ten sonra sokağa çıkmaya çekiniyorduk, tehdit ediyorlardı.' diyorlar. Biz de tehdit edenleri hangi hale getirmemiz gerekiyorsa getirdik. Ay yıldızlı bayrağımızı, huzurumuzu, ezan-ı Muhammediyi, birlik ve beraberliğimizi sadece şehirlerimizde değil, Tendürek'ten Ağrı Dağı'na kadar bu ülkenin her noktasında sizin ortaya koyduğunuz iradeyle ortaya koyan bir Türkiye var. Kim çatlarsa çatlasın, kim patlarsa patlasın biz 21. yılın yürüyüşünü yapıyoruz." diye konuştu.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünün güncel uluslararası krizlerde daha anlamlı hale geldiğini vurgulayarak, Türkiye'nin dünyadaki krizlerin çözümünde aktif rol almaya devam edeceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına da işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Dünya 5'ten büyüktür.' dediğinde birileri burun kıvırdı. Zannettiler ki Amerika, Avrupa her şeyin hakimidir. Gelip aşağıda terör koridoru kurup, bu ülkenin huzurunu bozan tezgahları kurmak elbette büyük bir devlete yakışan bir iş değildir. Bugün Ukrayna'da bir savaş var. Biraz önce anlattılar, insanlar oradan kaçıyorlar. Ey Amerika, bize F-35'lerle ilgili hikaye okuyorsun ya aylardan beri, Rusya'ya laf ebeliğinden başka hiçbir şey gerçekleştirmeyen bir anlayış ortaya koyuyorsun. Avrupa'ya ne oldu? Hani gücünüz, kuvvetiniz vardı? Türkiye'ye gelince yukarıdan aşağı her türlü söylüyor, her türlü yaptırımı ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Hani ne oldu?"

"Biz o defteri İstiklal Savaşı'nda kapattık"

Ukrayna'ya birçok devlet tarafından verilen vaatlerden ders alınması gerektiğini aktaran Soylu, "20 yıldır biz onların sözlerine Ukrayna gibi bakmış olsaydık, bugün bizi de zulüm altında inim inim inletirlerdi. Onlara inanmadık, onlara güvenmedik. Bu fotoğraf bize bir şey veriyor. Dünya, o zengin ülkeler ne derse desin. Burada benim hemşehrim Bayburtlular iyi bilirler, kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Ne Avrupa'ya ne Batı'ya bizim itimadımız olamaz. Birileri gidip, onların büyükelçileriyle görüşüp, onlara mektup yazabilirler. Biz o defteri İstiklal Savaşı'nda kapattık. Onun için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Türkiye'nin kendi gelişmesini tamamlarken, bir yandan da dünyadaki zulümlerin ortadan kalkması için çaba sarf ettiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Bizim sorumluluğumuz sadece 780 bin kilometrekare değil. Afganistan'dan Pakistan'a, Irak'tan Suriye'ye, Yemen'den Filistin'e, Lübnan'dan Orta Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'a kadar her tarafı karıştırmaya çalışanlara karşı dünyada hakkın ve adaletin sesini biz temsil etmek zorundayız. Biz dünyaya nizam vermeye çalışan bir ecdadın çocuklarıyız. 21. yüzyıl başımızı eğdiğimiz bir yüzyıl değil, bu çocuklarımızla birlikte dünyaya gücümüzü göstereceğimiz bir yüzyıl. Bu bizim sorumluluğumuz. Dünyada hiçbir mazlum ve mağduru yalnız bırakmıyoruz."

Geceye, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve çok sayıda Bayburtlu katıldı.

Kaynak: AA
#içişleri bakanı #süleyman soylu #bayburtlular gecesi
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