Anketçilerin yeni işi Kılıçdaroğlu'nu istifaya zorlamak
Seçimlerden önce Millet İttifakı'nın bütün adaylarının Erdoğan'ın en az 10 puan önünde olduğunu gösteren anket şirketleri kendilerine yeni iş buldu. Metropoll anket şirketinin "Kılıçdaroğlu gitsin mi kalsın mı" sorusuna AK Parti ve CHP'lilerin aynı oranda benzer cevaplar vermesi dikkat çekti.
İç Politika 25.06.2023, 11:20
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyenlerin başlattığı kampanyalar devam ediyor.
Kılıçdaroğlu'nun bırakmasını isteyenlerin hoşuna gitmeyecek bir anket sonucu ortaya çıktı.
Metropoll anket tarafından yapılan araştırmaya göre CHP'lilerin yüzde 60'ı Kılıçdaroğlu'nun gitmesini istiyor.
Aynı şekilde AK Partililerin de yüzde 60'ı gitmesinden yana fikrini beyan etti.
Her iki partiden de Kılıçdaroğlu'nun gitmesini isteyenlerin oranı da yine aynı şekilde yüzde 60 oldu.
En çok gitmesini isteyenler İyi Partililer olurken; en az gitmesini isteyenler ise CHP'liler değil HDP'liler oldu.
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|88
|2. Fenerbahçe
|36
|80
|3. Beşiktaş
|36
|78
|4. A.Demirspor
|36
|69
|5. Başakşehir
|36
|62
|6. Trabzonspor
|36
|57
|7. Karagümrük
|36
|51
|8. Konyaspor
|36
|51
|9. Kayserispor
|36
|47
|10. Kasımpaşa
|36
|43
|11. Ankaragücü
|36
|42
|12. İstanbulspor
|36
|41
|13. Antalyaspor
|36
|41
|14. Sivasspor
|36
|41
|15. Alanyaspor
|36
|41
|16. Giresunspor
|36
|40
|17. Ümraniye
|36
|30
|18. Gaziantep FK
|36
|25
|19. Hatayspor
|36
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25