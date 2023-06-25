Anketçilerin yeni işi Kılıçdaroğlu'nu istifaya zorlamak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyenlerin başlattığı kampanyalar devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun bırakmasını isteyenlerin hoşuna gitmeyecek bir anket sonucu ortaya çıktı.

Metropoll anket tarafından yapılan araştırmaya göre CHP'lilerin yüzde 60'ı Kılıçdaroğlu'nun gitmesini istiyor.

Aynı şekilde AK Partililerin de yüzde 60'ı gitmesinden yana fikrini beyan etti.

Her iki partiden de Kılıçdaroğlu'nun gitmesini isteyenlerin oranı da yine aynı şekilde yüzde 60 oldu.

En çok gitmesini isteyenler İyi Partililer olurken; en az gitmesini isteyenler ise CHP'liler değil HDP'liler oldu.