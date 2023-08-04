"Ankara'yı alabilecek tek aday Melih Gökçek"

Ersan Şen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş karşısında kazanacak tek adayı açıkladı.

Ersan Şen, katıldığı canlı yayında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığında Mansur Yavaş karşısında kazanacak tek adayı açıkladı.

Sözcü TV'de Sokağın Sözü programında konuşan Ersan Şen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş karşısında kazanacak tek adayın Melih Gökçek olduğuna yönelik iddialı bir açıklamada bulundu.

İsmail Saymaz'ın AKP'nin Ankara'ya Büyükşehir Belediye Başkanı olabileceğine dair kulislerde geçen isimleri anlattığı sırada söze giren Ersan Şen, "Mansur Yavaş karşısında kazanacak tek aday Melih Gökçek. Yine aday olsa yine kazanır. Onun dışında kazanır Yavaş Ankara'da" diye konuştu.