Ankara'da sürpriz görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki gün İsrail'le ilgili yaptığı paylaşım kamuoyunun gündemine oturdu. Gazze'de sivilleri bombalayan İsrail'e 24 saat süre veren Bahçeli, "Eğer 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır." dedi.

BAHÇELİ, DAVUTOĞLU'NU ARAYIP TEŞEKKÜR ETTİ

Bahçeli'nin paylaşımına Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun destek vermesi dikkat çekti. MHP lideri Bahçeli, Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak, yaptığı açıklamaya verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Davutoğlu, tüm Gazzeliler adına Filistin konusundaki hassasiyetlerinden dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.

İKİ LİDER YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

Telefon görüşmesinde çarpıcı bir karar alındı. Bahçeli ve Davutoğlu, Gazze konusunu ele almak üzere yüz yüze görüşme yapmayı kararlaştırdı.