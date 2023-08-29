Ankara'da kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti.
İç Politika 29.08.2023, 14:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, Bahçeli'nin konutunda gerçekleşti.
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