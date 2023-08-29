banner38

Ankara'da kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti.

İç Politika 29.08.2023, 14:19
Ankara'da kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, Bahçeli'nin konutunda gerçekleşti. 

Haber Güncelleniyor...

#ankara #Devlet Bahçeli #Recep tayyip erdoğan
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Hatayspor 3 5
3. Sivasspor 3 5
4. Konyaspor 3 5
5. Alanyaspor 3 5
6. Kasımpasa 3 5
7. Kayserispor 3 5
8. Galatasaray 2 4
9. A.Demirspor 2 4
10. Karagümrük 3 4
11. Beşiktaş 2 4
12. Rizespor 3 4
13. Trabzonspor 3 3
14. İstanbulspor 2 2
15. Ankaragücü 3 2
16. Antalyaspor 3 2
17. Pendikspor 3 2
18. Samsunspor 3 1
19. Başakşehir 2 0
20. Gaziantep FK 3 0
Takımlar O P
1. Eyüpspor 3 9
2. Manisa FK 3 7
3. Şanlıurfaspor 3 7
4. Gençlerbirliği 3 7
5. Ahlatçı Çorum FK 3 6
6. Bandırmaspor 3 5
7. Sakaryaspor 3 5
8. Bodrumspor 3 4
9. Keçiörengücü 3 4
10. Adanaspor 3 3
11. Giresunspor 3 3
12. Altay 3 3
13. Kocaelispor 3 3
14. Erzurumspor 3 2
15. Ümraniye 3 2
16. Boluspor 3 2
17. Göztepe 3 1
18. Tuzlaspor 3 0
Takımlar O P
1. M.City 3 9
2. West Ham United 3 7
3. Tottenham 3 7
4. Liverpool 3 7
5. Arsenal 3 7
6. Brighton 3 6
7. Aston Villa 3 6
8. M. United 3 6
9. Brentford 3 5
10. Chelsea 3 4
11. Crystal Palace 3 4
12. Fulham 3 4
13. Newcastle 3 3
14. Nottingham Forest 3 3
15. Wolves 3 3
16. Bournemouth 3 1
17. Sheffield United 3 0
18. Burnley 2 0
19. Luton Town 2 0
20. Everton 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Atletico Madrid 3 7
3. Girona 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Athletic Bilbao 3 6
6. Osasuna 3 6
7. Valencia 3 6
8. Rayo Vallecano 3 6
9. Real Betis 3 4
10. Cadiz 3 4
11. Getafe 3 4
12. Real Sociedad 3 3
13. Villarreal 3 3
14. Deportivo Alaves 3 3
15. Granada 3 3
16. Las Palmas 3 2
17. Mallorca 3 1
18. Celta Vigo 3 1
19. Almeria 3 1
20. Sevilla 3 0
banner23