Altılı masanın iki büyük ortağının kavgası derinleşiyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ittifakın adayının 13 Şubat'ta yapılacak Altılı Masa toplantısında belirleneceğine yönelik açıklamasını değerlendirerek, bu konuda İyi Parti’nin bilgisinin olmadığını ve kendilerinin bunu televizyondan öğrendiklerini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun, “Kemal Bey aday gösterilmezse Altılı Masa dağılır” açıklamasını ise Özlale, “Gerçekten CHP masayı Sayın Kuşoğlu’nun dediği gibi, Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz” diyerek eleştirdi.

Ekonomim'e konuşan Özlale, Kılıçdaroğlu'nun 13 Şubat açıklaması için, "Bizim cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi meselesinde, bunun 13 Şubat’ta belirleneceğine dair bilgimiz yok. Bunu Kemal Bey’in televizyon açıklamasından öğrendik. Bu konuda resmi olarak gelmiş bilgi yok. 12 gün içinde adayın nasıl belirleneceği, halkın iradesi dikkate alınarak, uzlaşı içinde nasıl belirleneceğine dair, nasıl yol izlenecek, o konuda şu anda çok somut bir şey yok" dedi.

Kaynak: Odatv.com