Altılı masada onuncu toplantı aralık sonunda yapılacak

Altılı masada liderler, onuncu toplantı için bu ay sonunda bir araya gelecek. Öncesinde toplantıya ev sahipliği yapacak Gelecek Partisi Genel Başkanı, liderleri ayrı ayrı 2 kez ziyaret edecek. Görüşmelerde hem toplu buluşmanın gündemi konuşulacak hem de seçim sonrası izlenecek yol haritası ele alınacak.

Altılı masa partileri Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek. Onuncu toplantının bu ayın sonunda düzenlenmesi planlanıyor.

Bu kapsamda iki aşamalı bir liderler turu gerçekleştirilecek.

Gelecek Partisi Genel Başkanı, toplantı öncesinde 5 siyasi parti liderini 2 kez ayrı ayrı ziyaret edecek.

Liderler o ilk görüşmede toplu buluşmanın gündem maddelerini belirleyecek. İkinci görüşmenin konusu ise '2023 seçimleri sonrası izlenecek yol haritası' olacak. 'Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş' süreciyle ilgili çalışmalar da konuşulacak.

Altılı masa, seçim sonrası için öngörülen yönetim modeliyle ilgili çalışmalarını yıl başında tamamlamayı hedefliyor. 72 alt başlıkta hazırlanan yönetim modelinin onuncu toplantının gündem maddeleri arasında yer alması planlanıyor.

'Vizyon belgesi' gündemde

Öte yandan, CHP'nin açıkladığı vizyon belgesinin de görüşmede değerlendirilmesi bekleniyor.

Hala belirsizliğini koruyan ortak aday konusunun bu toplantıda da masada olmayacağı belirtiliyor.