Altılı masada görüşmeler, Akşener'in açıklamalarının gölgesinde yapılacak

Altılı masanın ikinci tur görüşmeleri, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 'Masanın noter olma görevi yok' çıkışının gölgesinde yapılacak. Bu görüşmelerde de altılı masanın adayının kim olacağının belirlenmesi beklenmiyor.

İlk toplantının gündemi "geçiş sürecinin yol haritası" olacak. Toplantıda aday açıklanmayacak.

Talepler masada

İkinci görüşmelerde talepler de masada olacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı olacak kişinin seçimden önce bir taahhütte bulunarak bakanları nasıl belirleyeceğini açıklaması lazım" demişti.

Saadet Partisi toplantıda bu talebini de dile getirecek.

Adaylık konusu konuşulmayacak

Altılı masanın ikinci turunda da adaylık konusunun konuşulması beklenmiyor. Liderler, seçimi kazanması durumunda cumhurbaşkanının geçiş sürecinde yetkilerini nasıl devredip paylaşacağını gündeme alacak, formüller değerlendirilecek.

Liderlerin aday belirleme takvimini değiştirmeyeceği ifade edildi. Buna göre Cumhurbaşkanı adayı; geçiş süreci, koalisyon protokolü gibi konular tamamlandıktan sonra konuşulacak.