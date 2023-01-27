AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, altılı masanın, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde adaylığının mümkün olmadığı" iddiasına ilişkin "Aylar önce zafer naraları atarak 11 ay sonra 'Erdoğan aday olmasın' diye dört gözle bekleyenlerin durumu siyaseten iflasın ilanı. Altılı masa artık iflas etti." ifadesini kullandı.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, altılı masanın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe seçimlerde bir kez daha aday olmasının mümkün olmadığı ve Anayasa'ya aykırı olduğu"na yönelik iddiasına tepki gösterdi.

11 ayda 11'inci kez toplanan altılı masanın, 9 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağını beyan ettiğini, bunun hukuki bir dayanağının bulunmadığını belirten Tunç, "Cumhurbaşkanımız, 2017 Anayasa değişikliği sonrası 2018'de birinci dönemine başladı, 14 Mayıs seçimleri ikinci dönemi olacak. Aylar önce zafer naraları atarak 11 ay sonra 'Erdoğan aday olmasın' diye dört gözle bekleyenlerin durumu siyaseten iflasın ilanı. Altılı masa artık iflas etti." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin, sürekli kaos üreten altılı masa tiyatrosuna 14 Mayıs'ta "Yeter, söz milletindir." diyeceğini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Bir araya geldikleri günden bu yana sürekli hezeyan üreten, eski sistemin krizlerini, kaoslarını vadeden, kendi ikballerini her şeyin üzerinde gören, güdümlerinde olacak sembolik bir aday arayan altılı masanın milletimizde bir karşılığı yoktur. Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak milletimizin taleplerine yanıt vermeye, 20 yıldan bu yana Cumhurbaşkanı'mıza ve ülkemize kurulan her tuzağı bozan aziz milletimizin sesi olmaya, ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya devam edeceğiz."