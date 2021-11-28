Alparslan Türkeş anmasında kavga

Alparslan Türkeş Vakfı tarafından Ankara’da düzenlenen MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in 104. doğum günü anmasında olay çıktı. MHP eski Genel Başkanı Muhittin Çolak, MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici ile MHP eski Milletvekili Ali Uzunırmak’ın konuşmacı olarak katıldığı anmada, etkinliği yaptırmak istemeyen yaklaşık 50 kişilik grup Yenimahalle Belediyesi’ne ait salonu bastı.

‘POLİS İŞBİRLİĞİ İLE SALDIRI BAŞLADI’

İki taraf arasında çıkan tartışma bir anda büyüyünce kavga çıktı. Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser, saldırı görüntülerini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşarak, “Ve polis işbirliği ile saldırı başladı” notunu yazdı.

‘ÜLKÜCÜLER DİMDİK AYAKTA’

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel ise, etkinliğe yönelik yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: "Dün Başbuğumuza ihanet edip bugün Milliyetçi-Ülkücü harekete saldırmayı meslek edinenler şunu iyi bilsin ki ülkücüler dimdik ayakta ve hepsinin hesabını bir bir sormaya devam ediyor.”

MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in doğum günü anmasına yönelik saldırı girişiminin, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ’un neden olduğu öne sürüldü. Etkinlikten bir gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, anmada yer alacak konuşmaları hedef gösteren Baştuğ’un açıklamaları şu şekilde:

“Alparslan Türkeş Vakfı Başbuğumuzu Anma programı düzenleyecekmiş! Konuşmacılar:

Muhittin Çolak,Şevket Bülent Yahnici, Ali Uzunırmak. O Halde Soruyoruz?

Muhittin Çolak, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i 5 bin dolara satmadın mı? Şimdi çıkıp hangi yüzle Başbuğumuzu anlatacaksın. Ş. Bülent Yahnici, Kayınbaban Dündar Taşer Bey ve Başbuğumuzun kabrine gidip de bir dua okudun mu? Şimdi çıkıp Başbuğumuza olmayan vefanı mı anlatacaksın. Ali Uzunırmak, Başbuğumuzun Ülkücülük MHP'de olur lafına rağmen davayı satıp İP' e gitmedin mi? Şimdi çıkıp da davayı, Başbuğumuzu nasıl sattığını mı anlatacaksın.

Bu program için CHP'li belediyelerden destek aldınız mı? Kurduğunuz vakfın sponsoru CHP'li Mansur Yavaş mı? Ülkücüler mukaddesatımızı ayaklar altına alanların; partimize, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye ihanet edenlerin Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i anmasını asla kabul etmez, ilelebet de etmeyecektir.”

Kaynak: Gazete Duvar