"Alım gücünü artıracak, ekonomik refahı daha da yukarılara çıkaracak bir dizi düzenleme gelecek yıl itibarıyla Meclis gündemimizde olacak"

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, altılı masanın "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi"nin açıklandığını anımsattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Dervişoğlu, "Biz bu teklifle güçlü Meclis, bağımsız yargı ve aynı zamanda yürütmede istikrar diyoruz; akademiye özerklik, hakimlere coğrafi güvence diyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık hakkından çevre haklarına ve elbette hayvan haklarına kadar geniş bir perspektifin ilk kez anayasal güvence altına alınması ve muhafaza edilmesini öneriyoruz." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, milli sporcuların uluslararası müsabakalarda farklı branşlarda kazandıkları önemli başarılara yenilerini eklemeye devam ettiğini belirtti.

Milli tekvandocuların, Malta'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalya kazanarak Avrupa 2'ncisi olduğunu ifade eden Akçay, milli judocuların da 26-28 Kasım'da Lübnan'da düzenlenen Judo Asya Açık Turnuvası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere 6 madalya kazandığını kaydetti.

Akçay, uluslararası organizasyonlarda kazandıkları önemli başarılarla ülkeyi gururlandıran tüm sporcuları, teknik ve yönetim ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, belediyelere bağlı şirketlerde çalışan işçilerin yüzde 90,5'inin büyük bir eşitsizlikle çalışmaya devam ettiğini ileri sürerek, 563 binden fazla işçinin güvencesiz olduğunu savundu.

Beştaş, "Kamu kurumlarında kadrolar verildi ama belediye şirketlerinde taşeron olarak çalışanlara bu hak verilmedi. Bir an önce bu ayrımcılığın ortadan kaldırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin referandumda milletin onayıyla kabul edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile çift başlılığın ortadan kaldırıldığını söyleyen Akbaşoğlu, "Sistemin kendi içerisinde doğrudan demokrasiye geçişi söz konusu olmuş, halk iradesi, egemenliğin kaynağı olan millet ne derse onun cari olacağı, bütün vesayet odaklarının da elimine edildiği bir sistem cari kılınmıştır. Dolayısıyla, bu konuda vesayet odaklarının artık rol üstlenmesine imkan tanınmayacak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin farklı şekilde nitelendirilmesinin kabul edilemeyeceğini ifade etmek istiyorum." dedi.

Akbaşoğlu, dünyanın küresel bir kriz içerisinde olduğunu ve bunun Türkiye'yi de etkilediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçen sene yüzde 11 büyüme kaydeden Türkiye, üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 4 büyümeyle bu manada da pozitif bir ayrışma içerisinde olduğunu göstermektedir. Türkiye ekonomi modeliyle yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlaya dayalı milli ve yerli ekonomi modeliyle hakikaten bu konuda olumlu sonuçlar almaktadır. 2023 yılından itibaren bütün toplum kesimlerinin alım gücünü artıracak, ekonomik refahını daha da yukarılara çıkaracak bir dizi düzenlemenin Meclis gündemimizde olacağını bütün kamuoyuyla paylaşmak isterim. Bugüne kadar hiçbir toplum kesimimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz, 2023 yılı Türkiye'nin yeni yüzyılının inşallah büyük bir müjdesi ve başlangıcı olacak."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sözleşmeli personelin kadroya geçişiyle ilgili ayrıntıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını anımsatarak, kadroya alınacakların kapsamıyla ilgili muğlaklığın giderilmesi gerektiğini savundu.

Lojistik sektöründeki vatandaşların Rusya ve Gürcistan'da çok büyük zorluklar yaşadığını aktaran Özel, "Putin dünyada bir tek bizi dinleyecek diyeceksiniz, sonra bizim şoförümüze, bizim lojistikçimize zülüm yapacak. İyi bir ilişki içerisindeyseniz lojistik ile uğraşan şoför arkadaşlarımızın faydasına olsun." değerlendirmesini yaptı.