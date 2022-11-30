banner38

"Alım gücünü artıracak, ekonomik refahı daha da yukarılara çıkaracak bir dizi düzenleme gelecek yıl itibarıyla Meclis gündemimizde olacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "2023 yılından itibaren bütün toplum kesimlerinin alım gücünü artıracak, ekonomik refahını daha da yukarılara çıkaracak bir dizi düzenleme Meclis gündemimizde olacak" dedi.

İç Politika 30.11.2022, 16:41
"Alım gücünü artıracak, ekonomik refahı daha da yukarılara çıkaracak bir dizi düzenleme gelecek yıl itibarıyla Meclis gündemimizde olacak"

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, altılı masanın "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi"nin açıklandığını anımsattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Dervişoğlu, "Biz bu teklifle güçlü Meclis, bağımsız yargı ve aynı zamanda yürütmede istikrar diyoruz; akademiye özerklik, hakimlere coğrafi güvence diyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık hakkından çevre haklarına ve elbette hayvan haklarına kadar geniş bir perspektifin ilk kez anayasal güvence altına alınması ve muhafaza edilmesini öneriyoruz." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, milli sporcuların uluslararası müsabakalarda farklı branşlarda kazandıkları önemli başarılara yenilerini eklemeye devam ettiğini belirtti.

Milli tekvandocuların, Malta'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalya kazanarak Avrupa 2'ncisi olduğunu ifade eden Akçay, milli judocuların da 26-28 Kasım'da Lübnan'da düzenlenen Judo Asya Açık Turnuvası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere 6 madalya kazandığını kaydetti.

Akçay, uluslararası organizasyonlarda kazandıkları önemli başarılarla ülkeyi gururlandıran tüm sporcuları, teknik ve yönetim ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, belediyelere bağlı şirketlerde çalışan işçilerin yüzde 90,5'inin büyük bir eşitsizlikle çalışmaya devam ettiğini ileri sürerek, 563 binden fazla işçinin güvencesiz olduğunu savundu.

Beştaş, "Kamu kurumlarında kadrolar verildi ama belediye şirketlerinde taşeron olarak çalışanlara bu hak verilmedi. Bir an önce bu ayrımcılığın ortadan kaldırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin referandumda milletin onayıyla kabul edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile çift başlılığın ortadan kaldırıldığını söyleyen Akbaşoğlu, "Sistemin kendi içerisinde doğrudan demokrasiye geçişi söz konusu olmuş, halk iradesi, egemenliğin kaynağı olan millet ne derse onun cari olacağı, bütün vesayet odaklarının da elimine edildiği bir sistem cari kılınmıştır. Dolayısıyla, bu konuda vesayet odaklarının artık rol üstlenmesine imkan tanınmayacak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin farklı şekilde nitelendirilmesinin kabul edilemeyeceğini ifade etmek istiyorum." dedi.

Akbaşoğlu, dünyanın küresel bir kriz içerisinde olduğunu ve bunun Türkiye'yi de etkilediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçen sene yüzde 11 büyüme kaydeden Türkiye, üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 4 büyümeyle bu manada da pozitif bir ayrışma içerisinde olduğunu göstermektedir. Türkiye ekonomi modeliyle yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlaya dayalı milli ve yerli ekonomi modeliyle hakikaten bu konuda olumlu sonuçlar almaktadır. 2023 yılından itibaren bütün toplum kesimlerinin alım gücünü artıracak, ekonomik refahını daha da yukarılara çıkaracak bir dizi düzenlemenin Meclis gündemimizde olacağını bütün kamuoyuyla paylaşmak isterim. Bugüne kadar hiçbir toplum kesimimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz, 2023 yılı Türkiye'nin yeni yüzyılının inşallah büyük bir müjdesi ve başlangıcı olacak."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sözleşmeli personelin kadroya geçişiyle ilgili ayrıntıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını anımsatarak, kadroya alınacakların kapsamıyla ilgili muğlaklığın giderilmesi gerektiğini savundu.

Lojistik sektöründeki vatandaşların Rusya ve Gürcistan'da çok büyük zorluklar yaşadığını aktaran Özel, "Putin dünyada bir tek bizi dinleyecek diyeceksiniz, sonra bizim şoförümüze, bizim lojistikçimize zülüm yapacak. İyi bir ilişki içerisindeyseniz lojistik ile uğraşan şoför arkadaşlarımızın faydasına olsun." değerlendirmesini yaptı.

#ak parti #Muhammet Emin Akbaşoğlu
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23