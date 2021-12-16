Ali Taha Koç'tan Erdoğan-Musk görüşmesine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Musk'ın görüşmesine ilişkin bir paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeni uydumuz Türksat5B'yi uzaya çıkaracak SpaceX'in kurucusu Elon Musk'a, Türksat5A'yı uğurlarken çocuklarımızın çizdiği resimlerden oluşan NFT'yi hediye etti." ifadesini kullandı.
Koç, Twitter'dan, Erdoğan ve Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Musk'ın görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan; yeni uydumuz #Türksat5B’yi uzaya çıkaracak @SpaceX'in kurucusu @elonmusk’a, #Türksat5A’yı uğurlarken çocuklarımızın çizdiği resimlerden oluşan #NFT’yi hediye etti.— Ali Taha Koç (@AliTahaKoc) December 16, 2021
https://t.co/36rEwe78Rc https://t.co/5V2MSkGpFJ pic.twitter.com/IshvtYwWmd
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. pic.twitter.com/bMew9DTJGD— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) December 16, 2021
Başkan Koç, paylaşımında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeni uydumuz Türksat5B'yi uzaya çıkaracak SpaceX'in kurucusu Musk'a, Türksat5A'yı uğurlarken çocuklarımızın çizdiği resimlerden oluşan NFT'yi hediye etti."
Türksat 5B uydusu, pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Musk'ın şirketi Space X'in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilmesi planlanıyor.
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