Ali Taha Koç'tan Erdoğan-Musk görüşmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeni uydumuz Türksat5B'yi uzaya çıkaracak SpaceX'in kurucusu Elon Musk'a, Türksat5A'yı uğurlarken çocuklarımızın çizdiği resimlerden oluşan NFT'yi hediye etti." ifadesini kullandı.

Koç, Twitter'dan, Erdoğan ve Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Musk'ın görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. pic.twitter.com/bMew9DTJGD — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) December 16, 2021

Başkan Koç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeni uydumuz Türksat5B'yi uzaya çıkaracak SpaceX'in kurucusu Musk'a, Türksat5A'yı uğurlarken çocuklarımızın çizdiği resimlerden oluşan NFT'yi hediye etti."

Türksat 5B uydusu, pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Musk'ın şirketi Space X'in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilmesi planlanıyor.