Akşener: Keşke ben olaydım

14 Mayıs seçimlerinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olması üzerinden İmamoğlu ve Yavaş'ı eleştiren İYİ Parti lideri Akşener, "Vatandaşın tercihi bu iki arkadaşımız oldu. Keşke ben olaydım ama onlar oldu" dedi.



İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş'ı eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Millet bu arkadaşlarımızı talep etti, bu arkadaşlarımız ne yaptı? Milletin teklifine hayır dediler" dedi.

Akşener, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için başlattığı il gezileri kapsamda bugün Düzce’ye gitti. İYİ Parti Düzce İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Akşener, burada açıklamalarda bulundu.

Yavaş ve İmamoğlu hakkında konuşan Akşener, “2023’e geldik. O süreç içerisinde hem Mansur Yavaş hem Ekrem İmamoğlu son derece popüler oldular, vatandaş tarafından kabul gördüler ve vatandaşın cumhurbaşkanı tercihi bu iki arkadaşımız oldu. Bir genel başkana yakışmayacak bir cümle kuracağım şimdi; keşke ben olaydım ama onlar oldu” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN "YABANCI POSTAL" İDDİASINI YALANLADI

CHP'nin Suriye-Irak tezkeresine 'hayır' dediğini hatırlatan Akşener, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hayır denirken, ‘Yabancı postalı bu ülkeye giremez’ diye bir argüman üzerinden, yani evet verenlerin tamamı yabancı postala buyur demiş gibi bir hainlikle falan evet verenleri itham eden bir dille karşı karşıya kaldık. İşin gerçeği şu, böyle bir durum yok. DEAŞ ile mücadele etmek için bu yazı geldi hala bu yazı üzerinden geliyor ikinci kere hayır deniyor. Bu örneğin alamı şu; çok rahat politika yapılıyor. Birisi hayır diyor karşı tarafı hainlikle itham ediyor, öbürü evet diyor o da onları vatan haini şey yapıyor."