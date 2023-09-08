Akşener'in çırpınışları yetmedi, İyi Parti eriyor

Yapılan son seçim anketinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 33.9, CHP'nin oy oranı yüzde 21.7, MHP'nin oy oranı ise yüzde 9.8 olarak belirlendi. Aynı ankette son dönemlerdeki sivri çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken İYİ Parti'nin oy oranının ise yüzde 6.7 olduğu görüldü.

HBS Araştırma'nın gerçekleştirdiği son seçim anketinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 33.9, CHP'nin oy oranı ise yüzde 21.7 olarak görüldü. MHP'nin oy oranı ise yüzde 9.8 oldu. Son dönemde sivri çıkışlar yapan İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 6.7'de kaldı.

İYİ PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 6.7'DE KALDI

Siyasi partiler yerel seçimler için hazırlıklarını sürdürürken araştırma şirketleri de nabız yoklamaya devam ediyor.

HBS Araştırma, Ağustos Ayı Türkiye Gündem Araştırması'nı yayınladı.6 bin 100 seçmenle yüz yüze yapılan araştırmada katılımcılara siyasi parti tercihleri soruldu.

Anket sonuçlarına göre AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti, 14 Mayıs'ta aldıkları oy oranının gerisine düştüler.

Aynı ankette son dönemlerdeki sivri çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 6.7 olarak belirlendi.

İşte ankette partilerin oy oranları:

AK Parti: %33,9

CHP: %21,7

MHP: %9,8

YSP: %8,0

İYİ Parti: %6,7

YRP: %4,0

Zafer: %2,3

TIP: %2,1

Diğer: %3,4

Kararsız: %8,1