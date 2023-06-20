Akşener'in atadığı il başkanlarından destek bildirisi

İYİ Partinin il başkanları, 3. Olağan Kongrede, Meral Akşener'i genel başkan adayı olarak önerdi.

Milli irade, 28 Mayıs seçimlerinde yeniden "Erdoğan" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilirken, muhalefetin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yenilgilerinin arasında bir yenisini daha ekledi.

Seçimlerin ardından muhalefette iç hesaplaşmalar başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e yönelik istifa çağrıları yükselmeye başladı.

Ancak kurultay kararı alan CHP ve İyi Parti'de liderler değişmeyecek gibi gözüküyor..

81 il başkanından Akşener'e destek

İYİ Partinin 81 il başkanının imzasıyla yapılan açıklamada, 3. Olağan Kongrenin 24 Haziran 2023'te yapılacağı hatırlatıldı.

Partinin kurultaydan birlik, beraberlik ve milletin umudu olma yolunda daha da güçlenerek çıkacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Genel Başkanımız Meral Akşener'in demokrasi, hukuk, temel insan hakları, vatanın bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyetimizin temel değerleri için vermiş olduğu mücadelede yanındayız.

Kongrede, Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 vilayetinin başkanları olarak kurucu liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i amasız, fakatsız, lakinsiz genel başkan adayı olarak öneriyor, partimize gönül vermiş milyonlarca yol arkadaşımız ve yüce Türk milleti önünde bunu beyan etmeyi bir görev addediyoruz.