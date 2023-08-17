Akşener'in 3 milyon dolara vekillik verdiği isim belli oldu iddiası

İYİ Parti Kurucusu Musa Ertugan’ın paylaştığı ve Akşener'in 3 milyon dolara milletvekilliği satışı yaptığı ismin İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz olduğu öne sürüldü.

İYİ Partili Ertunga, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 3 milyon dolara milletvekilliği sattığına dair çarpıcı bir yazışma paylaşmıştı. 3 milyon dolara milletvekili yapılan şahsın İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz olduğu öne sürüldü.

İSTANBUL’DAN 2. SIRADAN ADAY GÖSTERİLDİ VE MECLİS'E GİRDİ

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğu belirtilen Vanlı iş adamı Seyithan İzsiz, İYİ Parti’den İstanbul 2. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

İzsiz, seçimin ardından 28. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili olarak Meclis’e girdi.

AKŞENER'E “MİLLETVEKİLİ BORSASI KURMUŞSUNUZ” TEPKİSİ

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan, WhatsApp yazışmalarını Twitter hesabından paylaşmıştı.

Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan ile bir arkadaşının yazışmasını paylaşan Ertugan, Akşener’e seslenerek, "Emeklerimiz üzerinden milletvekili borsası oluşturmuşsunuz. Emeklerimiz Üzerinden Milletvekili borsası oluşturmuşsunuz. Tekrar söylüyorum siz siyasi emek dolandırıcısınız." diyerek tepki göstermişti.

FIRAT ÇAKIROĞLU’NUN KATİLİNİ FONLADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçilen İzsiz'in, ülkücü Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği ve akrabalarının düğününe gittiği ortaya çıkmıştı. Bu durum büyük tepkilere neden olmuştu.

Fırat Çakıroğlu’nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu da Meral Akşener’e sert sözlerle tepki göstermiş ve "Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız? Bunların Atatürk’le, ülkücülükle, milliyetçilikle işi kalmamıştır" diye isyan etmişti.

Kaynak: Yeni Şafak Gazetesi