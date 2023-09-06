Akşener'den pazarlığı kızıştırmak için yeni çıkış

İYİ Parti lideri Meral Akşener İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını açıkladı ve “Tüm ihtimalleri göze alıyoruz, belki bizim adaylarımız seçilecek” ifadesini kullandı.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını duyuran Akşener “Bu nihai karar mı?” sorusuna ise “Genel İdare Kurulu’nu haftaya çağıracağım ben. GİK’ten geçtiği an nihai karardır” yanıtını verdi.

‘İSTANBUL VE ANKARA DAHİL AYRI GİRECEĞİZ’

Meral Akşener, açıklamalarında şunları söyledi:

“Bütün bunlar teşkilatlarda bir şey biriktirdi. Bursa’daydım geçen gün. Biz teşkilatlarımıza çok para gönderemedik. Biraz zorluk çekmişler. Nilüfer Belediyesi ile ortaklaşmaya çalışmışlar kumanya için. Üç gün kala “Biz kumanya veremeyiz” demişler. İkinci turdan bahsediyorum. Bu tür çok hoyrat, sert tavırlar… Şimdi gelinen noktada bizim 4 vekilimiz hariç, teşkilatlarımızın tamamı şu an itibariyle yerel seçimlere hiç kimse ile… İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleriyle ilgili olarak da biz cumhurbaşkanı adayı gösterdiğimiz için kendilerini, Kürşad (Zorlu) ‘Burada da aday çıkaracağız’ dedi. Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğimiz için ben Kürşad ile ilgili ‘Tedbiren söylemiştir’ dedim. Ne çıktı ortaya? Dediler ki ‘Evet biz Cumhurbaşkanı adayı göstermek istedik, iki arkadaş da kabul etmedi. Milletin sesini bildirdiniz’ dediler.

‘ADAYIM DESE ORADAN ÇIKARLARDI’

(Partileri göstermedikleri sürece nasıl kabul edeceklerdi?) Biz de gösterebilirdik. Birinden biri “adayım” dese oradan çıkarlardı. Kararlılık başka bir şey. Arkadaşlarımız ‘Milletin sesini değerlendirmediler ama biz her yerde ayrı gireceğiz’ diyor. İstanbul ve Ankara dahil.

‘İTTİFAK SİYASETİNE ŞİDDETLE KARŞIYIM’

Ben bu ittifak siyasetine şiddetle karşıyım. Bunlar insanları kutuplaştırıyor. Bütün seçim boyunca fakirin derdini, emekliyi, sığınmacıyı konuşamadık. “Biz PKK’lı değiliz, Kandil bizi desteklemiyor. Bunu söyleyen şerefsizdir” diye gezdik. Biz bunun için kurmadık ki bu partiyi. Kuruluş ayarlarına dönüyoruz biz şu anda.

‘TÜM İHTİMALLERİ GÖZE ALIYORUZ, 81 İLDE ADAY ÇIKARACAĞIZ’

(İstanbul ve Ankara’nın eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz?) Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki… İzmir’de CHP ceketini assa seçilir diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibariyle çalışıyor. “Ben adayım” dedi. 81 ilde aday çıkaracağız. Ama küçücük ilçelerde öyle şeyler olur ki teşkilatlar kendi aralarında işbirliği yapıyorlar. Onlar yapılabilir.

‘GİK’TEN GEÇTİĞİ AN NİHAİ KARARDIR’

(Nihai karar mı?) Genel İdare Kurulu’nu haftaya çağıracağım ben. GİK’ten geçtiği an nihai karardır. Ben de Ekrem beye yakınım. Ekrem beyin CHP Genel Başkanlığı adaylığı söz konusu olduğunda CHP’li kişiler çıktılar benim CHP’nin içişlerine karıştığımı iddia ettiler. Ki çok ayıp bir şeydir bu.”