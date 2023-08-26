Akşener'den ittifaksız seçim mesajı

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde CHP ile yaptıkları ittifak nedeniyle ağır bir yenilgi alan İyi Parti yerel seçimlerde benzer bir hatayı yapmaktan çekiniyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerle ilgili izleyecekleri yol haritasını açıkladı.

Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız. Gelin hep birlikte vatandaşlarımızın siyasi tercihlerini yansıtacak bir rekabet ortamı oluşturacak. Her birimiz ayrı ayrıca seçimlere girelim. Biz varız." dedi.

Son seçimlerde aldıkları yenilginin kendilerinden kaynaklandığını itiraf eden Akşener, "Ben asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bunun için Türk milletinden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

İyi Parti lideri Meral Akşener günler öncesinden önemli mesajlar vereceği duyurulan konuşmasını yaptı. Akşener, isim vermeden seçimlerde destek verdiği CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenerek "Biz bu seçimde sadece iktidarla değil bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik. Koltuğundan başka şey düşünmeyenlerle uğraştık. Önce ben, önce şahsım diyenlerle uğraştık. Tüm çabalarımıza rağmen yenilgiye engel olamadık." ifadelerini kullandı.

"KAZANACAK 2 İSMİN ADAYLIĞINI SAĞLAYAMADIM"

Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Erdoğan karşısında kazanabilme şanslarının olduğunu ancak Kılıçdaroğlu nedeniyle aday yapılamadıklarını ima ederek; "Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu görmedim. Kazanacak 2 ismin adaylığını sağlayamadım. Özür diliyorum. " dedi.

"KOLTUKLARINDAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEDİLER"

İYİ Parti olarak Türk milletine dayatılmak istenen kötülüklerin karşısında durduk. Geldik 2023'e... 2023'te de milletin helal oyunu babadan miras bilerek seçmen iradesine ipotek konulamayacağını anlatmak istedik. Sözde kanaat önderlerin güdümünde milletin olmadığı yerden üretilen siyasetin başarılı olamayacağını söyledik. İtiraz ettik, uyardık, milletimizin gerçeklerinden bihaberlere karşı irade koyduk. Biz bu seçimde sadece iktidarla değil bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik. Koltuğundan başka şey düşünmeyenlerle uğraştık.

"ÖNCE ŞAHSIM DİYENLERLE UĞRAŞTIK"

Bu yolda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Meselemiz Türkiye olduğu için nefislerimizi kör odalara hapsettik. Nefsinin esiriyle olanlarla uğraştık. Biz önce memleket dedik; önce ben, önce şahsım diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik. Tüm çabalarımıza rağmen yenilgiye engel olamadık. Olmadı, olduramadık.

"İHANETLE SUÇLANDIK"

3 yıl boyunca karış karış gezdiğimiz Anadolu'nun adaletsizlikten ne kadar yorulduğunu gördük. Ve aynı Anadolu'nun iki yumruk arasında sıkışmaktan ne kadar yorulduğunu gördük. Kürsümüze vatandaşları çıkardık iktidar ve diğerleri de duysun istedik. Değerleri yarıştırmaya, düşmanlıkları beslemeye değil kazanmaya odaklı olduklarını defalarca ifade ettik. Ne yaparsak yapalım kendimizi dile getiremedik. O yankı odalarında ihanetle suçlandık. Biz millet iradesini savunduğumuz için o yankı odalarında işbirlikçilikle suçlandık.

Tüm bunların sonunda ne oldu? Gizli kapaklı bir işe girişmeyen kim oldu? Şükrüler olsun ki bizler oluk, İYİ Parti oldu. Zaten başka türlüsü mümkün müydü? Ben kendilerine yeniden hatırlatayım: Bize saraylar vadedilirken elektriği kesilen salonlardan haykırmazdık. Bir tarafta bir kulun gözlerini kamaştıracak şeyler varken, sizler, hepimiz çocuğunun geleceğinden endişe ederek bu yapının içinde yer alıp 2017'de hayır diye haykırmazdınız. Allah binlerce kere razı olsun hepinizden.

2023 seçimlerine girerken, sayın Erdoğan karşısında kazanacak 2 isim çıkardık. 20 sene sonra ilk kez sayın Erdoğan'a karşı belirli bir şeklide üstün olan 2 adayımız oldu. Bu iki arkadaşımızın rahatlıkla Cumhurbaşkanı seçileceğini gördük. Yaptığımız ziyaretlerde milletimizin açıkça söyledikleri de bunda etkili oldu. Samimiyetimden şüphe duyulmasın diye kendi adaylığımdan feragat ettim. Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bu yüzden yüce Türk milletinden ve sizlerin özür diliyorum. Ben bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için elimden geleni yaptım. Ama onların yolunu kapatanlara engel olamadım. Önleri kesilmek istendiğinde yanlarında durdum, her türlü hakareti göğüsledim. Ama onları paçalarından tutup aşağı çekenlere engel olamadım.

"BİZLER KADAR FEDAKAR OLAMADILAR"

Ben bu iki arkadaşımızın milletimizin çağrısına kulak vereceğini düşündüm. Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için hepinizden özür diliyorum. Allah şahidim ki en yaptıysam seçimi kazabilmek için yaptım. Ne yaptıysam bugün hepsinin arkasındayım. Keşke herkes bizler kadar fedakar olabilseydi ama maalesef olamadılar.

"HESAPÇI ZİHNİYETLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Biz, bundan sonra da gerektiği yerde yine ve yeniden yeter ki milletimiz kazansın diye yeter ki Türkiye kazansın diye her türlü fedakârlığı yapacağız. Fakat bundan sonra bu fedakârlıktan yalnız ve yalnızca milletimizin faydalanacağından emin olacağız. Milletimiz için yapacağımız fedakârlıklardan, siyasi rant devşirmeye kalkan, hesapçı zihniyetlere geçit vermeyeceğiz. Çünkü bu saatten sonra, ne bizim ne de aziz milletimizin Heba edecek oylarımız yok.

"UYARILARIMIZ DİKKATE ALINMADI"

'Nasıl ittifak yapılır?' sorusunda aranmaya başladı. Partilerin aldığı oy oranlarını, gelişigüzel alt alta toplayarak seçimin kazanılacağı düşünüldü. İşte böyle bir ortamda da bizler İYİ Parti olarak milletin sesini, taleplerini ve beklentilerini, dile getirdiğimiz için oyunbozanlıkla suçlandık. Söylediklerimiz, duyulmadı, duyulmak istenmedi. Uyarılarımız, dikkate alınmadı. İtirazlarımız, sanki kazanma çabamızdan değil de ittifaka zarar verme niyetimizdenmiş gibi görüldü."

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