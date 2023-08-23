Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Sinan Ateş cinayetini siyasete alet ederek üzerinden prim yapmaya çalışan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener son hamlesiyle de şaşırtmadı. Akşener, 8 ay önce Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i MEB'den TBMM'ye aldırmak için torpil yaptırdı.

İddiaya göre İYİ Parti lideri Meral Akşener, kamuda öğretmen olan Ateş'in Meclis'e geçişi için önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Geçtiğimiz aralık ayında Ankara'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kamuda öğretmen olarak görev yapan Ateş'in kadrosunun TBMM'ye geçişi için yapılan talebe Milli Eğitim Bakanlığı'nın onay vermediği öne sürüldü. Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i aradı. Akşener, Tekin'le yaptığı görüşmeden sonuç alamaması üzerine Ayşe Ateş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

"GEREĞİNİ YAPACAĞIM"

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Akşener, Erdoğan'dan Ayşe Ateş'in tehditler aldığını ileri sürerek kadrosunun Meclis'e geçirilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı'na talimat vermesini istedi. Akşener'in ayrıca, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu atama için bir engel çıkartıyorsa ben kendisiyle de görüşebilirim" dediği; Erdoğan'ın ise "Ben gerekeni yapacağım" yanıtını verdiği iddia edildi.

Yaşanan diyalogların ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Ayşe Ateş'in kadrosunun Meclis'e geçişine onay verdiği ve Ateş'in bu yazı doğrultusunda önümüzdeki günlerde Meclis'teki Grup Danışmanlığı görevine başlayacağı öğrenildi.