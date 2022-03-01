AK Partili vekil kaza geçirdi
AK Partili Mustafa Canbey, Balıkesir'den Ankara'ya dönerken trafik kazası geçirdi.
İç Politika 01.03.2022, 21:28
AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey, Polatlı girişinde kaza geçirdi. Canbey, Balıkesir’den Ankara’ya dönerken Polatlı girişinde tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Canbey’in kullandığı araç kullanılamaz hale geldi.
Canbey kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: Haber7
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