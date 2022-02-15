AK Partili vekil kalp krizi geçirdi
TBMM'de kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal hastaneye kaldırıldı.
İç Politika 15.02.2022, 23:51
AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki çalışmaları sırasında rahatsızlandı.
İlk müdahalesi Meclis'te yapılan Battal, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Battal, ameliyata alındı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ameliyata alınan Fetani Battal’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Ailesiyle görüşen Şentop, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Kaynak: TRT Haber
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