AK Partili Karaaslan: 'Seçimlerden Cumhur İttifakı olarak büyük bir zaferle çıkacağız'

Karaaslan, Eskişehir'de bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, 14 ilçede çeşitli programlar gerçekleştireceklerini belirterek, masanın değil sahanın gücüne inandıklarını söyledi.

Gelecek yıl yapılacak seçimlerden Cumhur İttifakı olarak büyük bir zaferle çıkacaklarını, AK Parti olarak da 16'ncı büyük seçim zaferlerini elde edeceklerini dile getiren Karaaslan, şöyle devam etti:

"Dünya olarak içinden geçtiğimiz bu sürecin en belirleyici özelliği küresel meselelerin artık tüm insanlık için çok belirleyici olduğu bir dönem. Küresel iklim kriziyle başladı önce. Bunu konuşmaya başladık. 'Küresel iklim değişikliği' dedik adına. Sonra iklim krizine dönüştü. Aşırı hava olaylarıyla dünyada yaşanan bütün bu olumsuz gelişmelerin bedeli çok ağır olmaya başladı, insanlık ve tüm canlılar için. Türkiye olarak bütün dünyayla birlikte bu mücadelenin önemli bir paydaşıyız. Kovid-19 salgınıyla gerçekleşen küresel salgın dönemi... Bu salgının ardından ancak kendi kendine yetebilmenin ve hatta dünyaya yetebilmenin ne derece önemli olduğunu herhalde bir kez daha gördük. Şehir hastaneleri... Çok önemli ve güzel bir eser de Eskişehir'imize kazandırıldı. Şehir hastaneleri vizyonu eğer Türkiye'de olmasaydı eğer biz bu hastanelerimizi milletimiz için ulaşılabilir kılmasaydık, tüm illerimizde yaygınlaştırmasaydık öyle birkaç büyük şehirde yapıp bıraksaydık bu vizyonu ortaya koymakla kalmayıp gerçeğe dönüştürmeseydik herhalde Kovid-19 salgınından çok büyük kayıplarla çıkardık. Vizyon ve vizyonsuzluk arasındaki farkı anlamak açısından da şehir hastanelerinin çok doğru bir örnek olduğunu düşünüyorum."

- "Türkiye'nin düne göre daha güçlü olması lazım"

Karaaslan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizinde çok farklı bir şey yaptığına ve dünyadan farklı bir yol izlediğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüsü ve tecrübesiyle Türkiye'nin çok yönlü bir diyalog diplomasisi izleyerek bu krizde iki tarafın da konuşabildiği tek ülke olarak varlığını devam ettirdiğine dikkati çeken Karaaslan, "Tüm insanlığın barışa, adalete ve refaha çok büyük derecede ihtiyacı olduğu bu küresel krizler döneminden geçerken, Türkiye'nin düne göre daha güçlü olması lazım." ifadesini kullandı.

Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, genç beyinlere, yeteneklerine, yapacaklarına olan inançlarına inanan çok önemli bir kadronun iş başında olduğunu belirtti.

Bugün kendi doğal gazını çıkartabilen, gemileriyle Mavi Vatan'ında güçlü olabilen ve bunu vatandaşıyla paylaşarak şu anda Avrupa'nın düştüğü duruma düşmeme noktasında bir gelecek stratejisi çizebilen Türkiye'nin bu gururuna herkesin ortak olduğunu ifade eden Karaaslan, şunları paylaştı:

"İlk çeyrekte yüzde 7,5, ikinci çeyrekte yüzde 7,6, büyüyen ve dünyada bu anlamda en hızlı büyüyen ikinci ekonomiden biri olarak gerçekten büyük bir başarıya imza atmaya devam ediyoruz. Türkiye'de sosyal konutla ilgili çok önemli bir hamle gerçekleştirdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, 100 yılın projesi. Burada dar gelirli, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, bugüne kadar hiç düşünülmemiş gençlerimizin, engellilerimizin, gazilerimizin, şehit yakınlarımızın daha kolay şartlarda hatta günümüz koşullarında en kolay şartlarda ev sahibi olması için başlatılan büyük bir hamle. Sadece onların ev sahibi olması için değil, aynı zamanda deprem riski altındaki ülkemizin konut stokunun yenilenebilmesi için sadece konut üretmek değil, aynı zamanda çocuklar, gençler, diğer bütün canlılar için yeni yaşam alanları üretebilmek, şehirlerimizde daha kaliteli ve sağlıklı bir yapı stokunu elde edebilmek için başlatılan çok büyük bir hamle."

Karaaslan, yapılanların yetmeyeceğini bildiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü daha fazlasını yapma iddiasına, idealine, isteğine ve arzusuna sahibiz. Çünkü biz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Çünkü biz milletimizin bize emanet ettiği bu vazifenin ne büyük bir sorumluluk, ne tarihi bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Çünkü biz bu ülkenin ehil kadrolara, tecrübeli kadrolara, gecesini gündüzüne katan ve millete sevdalı kadrolara ihtiyacı olduğunun farkındayız. Biz kendi istikbalini milletin istiklalinden öne koyanlara bu milletin asla ve asla prim vermeyeceğini biliyoruz. Biz masanın etrafında Türkiye'yi, Türkiye'nin yönetimini, bakanlıkları, onları bunları paylaşmak gayesinde olanlara ve ne yazık ki tek gayesi bu olanlara asla bu ülkenin geleceğini emanet etmeyeceğini biliyoruz."

- "Sorunların çözümünün AK Parti'de olduğunu vatandaş yaşayarak görüyor"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise bu kente yapılan hizmetleri anlatırken her zaman bir şeyleri eksik bıraktıklarını konuşma bittikten sonra anladıklarını kaydetti.

Avcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaptıklarımızın tamamını akılda tutamıyoruz. İnşallah vatandaşlar akılda tutuyordur. Eskişehir İl Halk Kütüphanesi eski bir binaydı, 800 metrekareydi. Biz onu yıktık. Yerine 5 katlı yeni bir İl Halk Kütüphanesi yaptık. Toplam alanı 8 bin metrekare. 7'den 77'ye herkese hizmet verecek bölümleri ve salonları var. Çok ciddi bir kültür merkezi oldu. Eski Atatürk Stadı da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi oldu. Vatandaşlarımız sabahları, akşamları oralarda yürüyüş yapıyorlar, spor yapıyorlar, dinleniyorlar. Gençlerimiz spor yapıyorlar, buluşuyorlar. Türk Dünyası Vakfı olarak yaptığımız Dede Korkut Parkı'nın içerisinde dünyada bir ikinci örneği olmayan Dede Korkut Anıt Duvarımız var. Eskişehir Teknik Üniversitesi var. Her ilçemizde kültür merkezlerimiz var, gençlik merkezlerimiz var, kütüphanelerimiz var. Bütün okullarımız yenilendi, güçlendirildi. Tarım alanında özellikle dış ilçelerimize yapılan destekler... Çok şükür bu sene rekolte özellikle arpa ve buğdayda silolarımız doldu taştı elhamdülillah. Bu seneki arpa ve buğdayda sorunumuz, bu ürünü nereye koyacağız? Çok şükür. Evet, sorunlarımız var. Bu sorunların çözümünün de yine AK Parti'de olduğunu da vatandaş yaşayarak görüyor. Yurtlarda çok ciddi yeni yatırımlarımız oldu."



AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan da 2023'e doğru gece gündüz çalıştıklarına değinerek, "AK Parti hükümetleri, bakanlarımız, şehrimizin milletvekilleriyle birlikte şehrimize 30 milyar liranın üzerinde yatırım yaptılar. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen bakanlarımıza, şehrimizin milletvekillerine şükranlarımı sunuyorum. AK Parti devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmaya devam ediyor. Teşkilat olarak Allah'ın izniyle 2023 seçimlerine, Sayın Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği Eskişehir'den vereceğimize söz veriyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Ankara milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Asuman Erdoğan ve Zeynep Yıldız, Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel, MKYK üyeleri Mehmet Ali Zengin, Sevan Sıvacıoğlu, Ayhan Salman ve Metin Tarhan katıldı.