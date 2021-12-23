AK Partili Elitaş'tan CHP'li Ağbaba'ya müthiş gol
TBMM Genel Kurul'da yasa görüşmeleri devam ederken konuşması sonrasında kürsüde cüzdanını unutan CHP'li Veli Ağbaba'ya Mustafa Elitaş'tan gönderme geldi. Elitaş, Ağbaba'ya cüzdanını göstererek "Cüzdanına sahip olamayan adam, bütçeye nasıl sahip olacak" ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Genel Kurul'da yasa görüşmeleri devam ederken, ilginç anlar yaşandı. Konuşma için kürsüye gelen CHP'li Veli Ağbaba ayrılırken cüzdanını unuttu. Ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kürsüde cüzdanı görünce Ağbaba'ya yüklendi. Ağbaba'ya "cüzdanını gel al" diyen Elitaş "Cüzdanına sahip olamayan adam, bütçeye nasıl sahip olacak" ifadelerini kullandı.
ÖNCE CEBİNDEN PARALARI ÇIKARTTI SONRA CÜZDANINI UNUTTU
TBMM Genel Kurul'da yasa görüşmeleri devam ederken, söz alan CHP Milletvekili Veli Ağbaba, kürsü konuşması sırasında sözü ekonomiye getirdi. Cebinden para çıkartarak ekonomiye dikkat çekti. Konuşmasını tamamladı kürsüden ayrıldı ama cüzdanını kürsüde unuttu.
Veli Ağbaba'ya cevap AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Elitaş cevabını ise Veli Ağbaba'nın kürsüde unuttuğu cüzdan üzerinden verdi.
AK PARTİLİ ELİTAŞ'TAŞTAN AĞBABA'YA CÜZDAN TEPKİSİ
"Sayın Ağbaba şurada paraları saydınız, ardından espri yaptınız. 'AK Partililer bu parayı alır, götürür' dediniz. AK Partililer mert adamdır, güvenilir adamlardır. Şu ne? CHP Milletvekili Ağbaba'nın cüzdanı. Cüzdanına sahip olamayan adam, bütçeye nasıl sahip olacak" dedi.
Tartışma yüksek tonda olsa da cüzdan üzerinden yapılan espriler Genel Kurul'da sıcak bir havaya neden oldu.
Kaynak: Mynet
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