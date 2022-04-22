banner38

AK Partili Cahit Özkan: 'Kılıçdaroğlu tiyatro oynuyor'

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, gündemi değerlendirdi. Özkan, "3 ayda elektriği kesilen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası bin lira, beyefendi İstanbul'da bir otelde geceliğine 100 bin lira ödenmek suretiyle konaklıyor. Yaklaşık 300 ayda ödenecek faturasını bir gecede harcayan bir lider, kalkıp bugün bir tiyatro oynuyor" dedi.

İç Politika 22.04.2022, 15:27
AK Partili Cahit Özkan: 'Kılıçdaroğlu tiyatro oynuyor'

Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde millete hizmet etmenin, milletin yüzünü güldürmenin peşinde koştuklarını, diğer tarafta ise birilerinin film izleyip tiyatro çevirmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Dosta güven, düşmana korku veren Mavi Vatan Tatbikatı'nın başladığını anımsatan Özkan, "Mavi Vatan olarak altındaki hidrokarbon, doğal gazı keşfederek, milletimize sunmanın mücadelesi içerisindeyiz." diye konuştu.

Özkan, Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda görev alan personele başarılar diledi.

- "Uluslararası toplum üç maymunu oynuyor"

Filistin halkına karşı İsrail'in insanlık dışı müdahalesini kınayan Özkan, Birleşmiş Milletler (BM), NATO, Avrupa ve ABD'nin Filistin meselesi karşısında üç maymunu oynamalarının, insanlığın vicdanını sızlattığını söyledi.

BM ve NATO'dan bir beklentilerinin olmadığını dile getiren Özkan, BM ve NATO'nun Ukrayna, Suriye, Afganistan'da yaşananlar karşısında farklı bir tavır ortaya koymadığını hatırlattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "Mesele, petrol, doğal gaz, yeraltı zenginlikleri olsaydı savaş çanları çalar, emperyalistlerin Ortadoğu'ya üşüştüğüne tanık olurduk. Mesele Batı'nın çıkarları olsaydı bütün dünya seferber olur gereğini yapardı. Mesele Müslüman kanı olunca, mazlum coğrafyamızda insan hak ve özgürlükleri, yaşam hakkı, hayatta kalma mücadelesi olunca sözde insan hakları savunucularının ve bu amaçla kurulan sözde uluslararası toplumun üç maymunu oynadığına tanık oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Film izleyip tiyatro oynuyorlar"

"Küresel enflasyonla ve pandemiyle mücadelede yanımızda olmayanlar, Türkiye düşmanlarının içimizdeki işbirlikçileri film izleyip tiyatro oynuyorlar." diyen Özkan, ana muhalefet partisinin, dünden beri bütün dikkatleri üzerine çekme gayreti içinde olduğunu kaydetti.

Özkan, bir taraftan mülteci algısı oluşturarak toplumda infiale neden olan, diğer taraftan 6 artı 1 masada oturma krizini ortaya koyan müttefiklerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin kesilen elektriği üzerinden "durumu nasıl kurtarırız"ın gayretinde olduğunu söyledi.

Bugüne kadar Kılıçdaroğlu'nun, ülkenin derdiyle dertlenmediğini ifade eden Özkan, AK Parti'nin, ucuz elektrik, ucuz enerjiye ulaşmak için 20 yıldan beri mücadele ettiğini anlattı.

"Bu mücadelemizde acaba Kılıçdaroğlu'nu yanımızda görebildik mi?" sorusunu yönelten Özkan, muhalefetin yenilenebilir enerjiye de nükleer enerjiye de karşı çıktığını dile getirdi.

- "Holdinglerin önüne gidip aynı itirazlarını yapabiliyor mu?"

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal devlet olmanın gereğini yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu bu tiyatroları çevirirken bizler neler yapıyoruz; 4 milyon hane için yılda iki defa ödenmek üzere 1150 liraya kadar doğal gaz desteği sağlıyoruz. Acaba Kılıçdaroğlu'nun haberi var mı? Acaba Sayın Kılıçdaroğlu bu oyunu oynarken, büyük enerji şirketlerine, büyük finans çevrelerine, holdinglerin önüne gidip aynı itirazlarını yapabiliyor mu, hayır. 4 milyon haneye elektrik desteği sağlıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliğini, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürdük. CHP'nin elektrik tüketimi, bir sivil toplum kuruluşu olarak konutların elektrik kullanımıyla aynı noktaya geldi. Orada elektriği kesmeyi düşünmedi çünkü orada zaten konutlardaki elektrik kullanılıyor."

- "Kılıçdaroğlu'nun prodüksiyonunu tebrik ediyoruz"

Kılıçdaroğlu'nun evine elektriğini kesmeye giden dağıtım firmasının görevlilerine önceden haber verilmişçesine videosunun çekildiğini belirten Özkan, "O video amatör bir çekim değil. Gerçekten büyük bir prodüksiyon ve büyük bir tasarım içerisinde, tiyatro ve sanat camiasının ilgi alaka ve tebriklerine mazhar olacak şekilde kaliteli bir video çekilmiş. Bunun için Kılıçdaroğlu'nun prodüksiyonunu tebrik ediyoruz." dedi.

Bursa ve İstanbul'daki terör saldırılarına ilişkin, "Kılıçdaroğlu'ndan bir ses duyduk mu?" diye soran Özkan, şunları kaydetti:

"Diyebilirsiniz ki; 'Kılıçdaroğlu'nun kesilen elektriği sebebiyle telefonunun şarjı bitmiştir. Şarj bittiği için bu paylaşımları yapamamıştır.' Akla bu gelebilir. Biz, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan bir ay önce geceliği 100 bin lira olan otelde konaklaması sırasında telefonunu şarj ettiğinden dolayı şarjının bugüne kadar kalabileceğini tahmin etmiyoruz. Eyvallah. 3 ayda elektriği kesilen Sayın Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası bin lira, beyefendi İstanbul'da bir otelde geceliğine 100 bin lira ödenmek suretiyle konaklıyor. Yaklaşık 300 ayda ödenecek faturasını bir gecede harcayan bir lider, kalkıp bugün bir tiyatro oynuyor. Elektriği kesilmeden önce de telefonunu şarj etmiş olabilir. Soruyoruz; Sayın Kılıçdaroğlu, bu ülkenin birlik, dirlik, beraberlik ve kardeşliğine kasteden terör örgütünün bu bombalı saldırıları karşısında neden duyarsızsın? Acaba gizli ortaklarınızla, HDP ile yapmış olduğunuz gizli anlaşmaya aykırı davranmamak için mi, yoksa şarjın bittiği için mi bir paylaşım yapmıyorsun? Bunun cevabını istiyoruz."

Özkan, Millet İttifakı'nın, "cumhurbaşkanı adayı kim olacak" rekabeti içinde, birbirlerine kurdukları kumpasla, bütün bu tiyatro faaliyetlerinin arka planını milletle paylaşacağını dile getirdi. Özkan, milletin "çarkçı" bir anlayışla devam eden bu muhalefet anlayışının çıkmazını bir kez daha göreceğini söyledi.

#AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan #Kılıçdaroğlu #elektrik
Yorumlar (0)
banner35
18
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Altınordu 32 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
banner23