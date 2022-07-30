AK Partili Bülent Turan: 'Altılı masanın bir tek ortak cümlesi yok'

Turan, "Göreceksiniz partimiz ve ittifakımız kaldığı yerden aşkla şevkle devam edecek. Bu seçimler, bir kader seçimi." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde teşkilat mensuplarıyla buluştu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için "Bu seçimler, bir kader seçimi." diyen Turan, Millet İttifakı'nın oluşturduğu altılı masa ile ilgili konuştu. Turan, "Altılı masanın bir tek ortak cümlesi yok. Dağılma ihtimali çok büyük. Dağılmasalar da bunların ortak olma sinerjisi yok." dedi.

20 yıldır yollarda olduklarını belirterek, 11 milyon üyelerinin bulunduğunu söyleyen ve bunun çok büyük bir sayı olduğunu anımsatan Turan, "Hiçbir partinin bu kadar üyesi yok. Halen dimdik ayaktayız. Anketler öyle diyormuş, çalışmalar böyle diyormuş, hayır ben MYK üyesiyim anketleri inceliyorum, anketler halen 'AK Parti çok büyük bir farkla önde' diyor. İddia ediyorum, Çanakkale'de AK Parti yine çok büyük bir farkla birinci parti olacak. Tabii ki dünyadaki krizlerden kaynaklı sorunlarımız oluyor. Zaman zaman kararsızlar artıyor. Fakat seçmen bu ülkenin sıkıntısını hangi ekibin, hangi liderin çözeceğini biliyor" dedi.

"Yüzde 25 yapamadı, yapamayacak da"

Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 24 olan oyunu yüzde 25 yapamadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yapamadı, yapamayacak da. Milletin kendi vicdanında CHP karşılığını bulmuş durumda. Daha da yukarı çıkamayacak. Diğer partilerden bir dönem oyu yükselen oldu, şu an düşüşte. Bizden ayrılanlar için bir dönem 'kim bunlar' dedi birileri, ama baktılar ki bunlar AK Parti düşmanı olmaktan başka, hırstan, nefretten başka bir şey yapmıyorlar, CHP’nin taklidi haline gelmişler diyerek oradan döndüler. Göreceksiniz, partimiz ve ittifakımız kaldığı yerden aşkla şevkle devam edecek. Bu seçimler bir kader seçimi. CHP, İYİ Parti hepsi bu ülkenin tabii ki partisi. Muhalefet demokrasiler için kıymetli. Ancak bakıyoruz, bunların ortak hiçbir değerleri yok."

"Altılı masanın bir tek ortak cümlesi yok"

"Sağlıkta, eğitimde, terörle mücadelede, FETÖ gibi hangi konuda altısının bir arada olduğu, beraber buluştuğu bir cümle var mı?" sorusunu yönelten Turan, şunları bildirdi:

"Farz edelim, bunlar yarın seçildi. Libya'da askerimiz ne olacak? Kılıçdaroğlu'nun söylediği başka bir şey, diğerlerinki başka. CHP, LGBT'ye destek açıklamaları yapıyor. Saadet Partisi başka bir şey söylüyor. İstanbul Sözleşmesi başka bir şey, onların yaklaşımı başka bir şey. Altılı masanın bir tek ortak cümlesi yok. Dağılma ihtimali çok büyük. Dağılmasalar da bunların ortak olma sinerjisi yok. Bu yüzden biz yanlış yapmazsak, göreceksiniz çok daha büyük bir motivasyonla yolumuza devam edeceğiz. Biliyoruz ki bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır."