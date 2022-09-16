Ak Partili belediye başkanları Büyükçekmece'de bir araya geldi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve belediye başkanları, Büyükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Kabaktepe, Büyükçekmece'deki ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Yüz Yüze 100 Gün" programının 9'uncu haftasının sonuna geldiklerini ve şuana kadar 500 mahallede vatandaşlarla buluştuklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen sosyal konut projesine muhalefetten gelen eleştirilere değinen Kabaktepe, "Milletimizin menfaatine, halkımızın menfaatine olan bir proje açıklanıyor. Ama ana muhalefet lideri, geçmişte olduğu gibi zamanı geçmiş ve köhnemiş siyasi tarzı yeniden toplumun önüne gündeme koymak istiyor. Vatandaşın ve insanımızın faydasına olan projelerin gelişmesi, daha güzel bir şekilde yapılması, daha verimli bir şekilde nasıl hayat bulacağını dile getirmesinden ziyade, değersizleştirmek istiyorlar. İktidar hırsıyla Recep Tayyip Erdoğan'a yaptıklarını zannediyorlar ama asıl karşıtlıkları milletin menfaatinedir." dedi.

- "Ecdada saldırı var buna mı ittifak ettiniz?"

Altılı masayı da eleştiren Kabaktepe, şöyle konuştu:

"Ana muhalefet ve altı artı, plus, masanın neyde ittifak ettiklerine karar vermesi lazım. Ecdada saldırı var buna mı ittifak ettiniz? Anadolu'ya saldıran Yunan'ı övmede mi ittifakınız var, başka bir şeyiniz mi var? Türkiye bugün, dünyanın merkez ülkesi olması noktasında insani diplomasi ve uluslararası barış diplomasisi merkezi noktasında çok büyük adımlar atmış. 85 milyon gurur duyarken siz Türkiye'nin bu başarılarını iktidar hırsı uğruna küçümseyecek bir yaklaşım için mi ittifak ettiniz? Bu soruları çoğaltarak soracağız bu 6 artı, plusa. Köhnemiş zihniyeti 2023 seçimlerinde tekrar milletin önüne çıkarırsanız sandıkta bu millet yine size hüsranla cevap verecek."

AK Parti'nin yerel yönetimlerde "marka" olduğunu kaydeden Kabaktepe, "AK Partili belediyelerin 3 ayda yaptığını CHP'li belediyeler bir dönemde yapamıyor diye söylüyorum. Bunu söyleyince 'Bu iddiadır' deniyor. Bu iddiayı dikkate alarak 3 yıl içinde İstanbul'un kayıp 1000 günü dedik. İstanbul 1000 günde ne kazanmış bunu çok kolay bir şekilde karşılaştırabilirler." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiye değinen Kabaktepe, "Ana muhalefet partisinin altılı artı masanın Rusya Ukrayna Savaşı'ndaki görüşünü takip etsek, Türkiye’de bugün durumumuz ne oldurdu? Dünyanın durumu ne olurdu? Gıda krizi nasıl olurdu? Enerji krizi nasıl olurdu? Güvenlik krizi nasıl yönetilirdi? Şu an gıda krizinden bahsedilmiyorsa dün akşamki fotoğrafta tüm liderlerle kardeşlik esası ve barış esası içerisinde bir araya gelen Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır. Bunu bilmek lazım." diye konuştu.

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Semerkant'ta liderlerle sohbet ettiği anlara ilişkin fotoğrafına değinerek "Büyükçekmece'de Cumhurbaşkanımızın selamlarını vatandaşlara ileteceğiz. Dünkü fotoğraf artık her şeyi ispatladı. O fotoğraf dedi ki Recep Tayyip Erdoğan dünya lideridir, tüm başkanların karşısında bir lider olarak kendisini gösterdi." dedi.

Konuşmaların ardından AK Partili Belediye Başkanları ilçede bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek esnafı ziyaret etti.