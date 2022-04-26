 AK Partili Aydemir: 'Erdoğan'ın kılına zarar vermeye çalışanlara geçit vermeyeceğiz'

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gezi Parkı olaylarını hatırlatarak, bağımsız Türk mahkemelerinin kararını verdiğini söyledi.

Gezi olaylarının, milletin birliği ve dirliğine yönelme olduğunu dile getiren Aydemir, "Bunlar, bu milletin 200 milyar dolarına mal oldular. 3-5 ağacı bahane edip ülkenin altını üstüne getirmeye çalıştılar. Dirayetli bir lider olmasaydı ne olurdu, nereye varırdı?" diye konuştu.

Gezi olaylarından sonra döviz kurları ve faizlerin yükseldiğini anlatan Aydemir, "Bunlar yeterli ihanet değil mi? Neyin hesabı yapılıyor? Sırf siyasi ikbal uğruna hakikatleri tersyüz etmek kime ne fayda sağlar? Aportta bekleyen vatan hainleri var, bunları biz biliyoruz. Bunların yelkenine rüzgar taşımak kime fayda sağlar?" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin davanın karara bağlanmasının ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kullandığı ifadelere tepki gösteren Aydemir, şunları kaydetti:

"Dün bir grup başkanvekili çıkmış, 'ant olsun' deyip Sayın Cumhurbaşkanımızı tehdit ediyor. Hadi oradan densiz, terbiyesiz, saygısız. Sen bu milletin en zirve ismini bu şekilde tehdit edemezsin. Yemin olsun, Recep Tayyip Erdoğan'ı yaşadığı sürece en zirvelerde tutacağız. Onun kılına zarar vermeye çalışanlara yemin olsun ki geçit vermeyeceğiz.

Bu millet uyandı, kendisine bir lider buldu, bir yol açıldığını gördü. Bu millet yeniden eski o haşmetli günlerine döndü. Sizin zelil, alil hallerinize döndüremeyeceksiniz. Edepsizliğin bu kadarına yeter. TBMM'de, 'Soykırım vardır.' diyenlerle kol kola girenler, Sayın Cumhurbaşkanımıza bu neviden ant içerek tehdit yöneltemezler. Yönetirlerse milletçe hadlerini bildiririz."