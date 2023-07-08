AK Parti yerel seçimlere yeni kadrolarla gidecek

AK Parti 7 Ekim’de Olağanüstü Kongre’ye giderken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongreyle birlikte Genel Merkez yöneticilerinin yarısından fazlasını değiştirerek, yerel seçimlere yeni bir kadroyla hazırlanacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının ardından teşkilatlarla kısa bir toplantı yaptı. Edinilen bilgilere göre, AK Parti’nin 7 Ekim’de yapılması planlanan olağanüstü büyük kongre tarihinin teşkilata duyurulduğu belirtildi.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Büyükşehir başta olmak üzere 81 ilde yerel Seçim çalışmalarının titizlikle yürütülmesi için talimat verdi. Bu kapsamda, Erdoğan’ın teşkilata, “Oy kayıplarının siyasi ve sayısal sebeplerini araştırın. Seçim sonuçlarını çok boyutlu analiz edin ve ona göre hareket edin. Vatandaşın verdiği mesajları iyi okuyun. Oy düşüklüğü yaşanan bölgelerde bu düşüşün sebebini bulun ve çözüm üretin” dediği öğrenildi. Rehavete kapılmaması konusunda teşkilatı yeniden uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asla zafer sarhoşluğuna kapılmayın. Depremzedeleri yalnız bırakmayın, deprem illerini kısa sürede ayağa kaldıracağız. 11 büyükşehir başta olmak üzere muhalefetin yönetimindeki illere ağırlık verin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongreyle birlikte Genel Merkez yöneticilerinin yarısından fazlasını değiştirerek, yerel seçimlere yeni bir kadroyla hazırlanacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında bu mesajı verdiğini vurgulayan AK Parti kurmayları, Erdoğan’ın, “Vatandaşın beğendiği yanlarımızı güçlendirecek, eleştirdiği hususları değiştirecek, yenilenme beklediği alanlarda gerekli adımları atacağız. Kadrolarımızı takdir ettiğimiz yeni yüzlerle güçlendirmemiz gerekiyorsa inşallah büyük bir titizlikle bunu gerçekleştireceğiz. Ekim ayında yapmayı planladığımız büyük kongreye bu anlayışla hazırlanıyoruz” sözlerine dikkat çekiyor.