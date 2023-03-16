AK Parti ve MHP Grubu adayını resmen açıkladı

Cumhur İttifakı üyeleri AK Parti ve MHP'nin Meclis grupları resmi kararla adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu duyurdu.

AK Parti TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

Basına kapalı toplanan AK Parti TBMM Grubu'nda, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve grup başkanvekillerinin imzasıyla AK Parti Grubu Genel Kurul Divan Başkanlığına sunulan, "Anayasa'nın 101'inci, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 8'inci maddeleri gereğince 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösteriyoruz." yazılı başvuru ele alındı.

Toplantıya katılan milletvekilleri, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin pusulayı imzaladı.

Toplantının ardından AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verildiğini hatırlatan Yılmaz, bu kararın aynı gün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandığını söyledi.

Yüksek Seçimi Kurulu toplantısında cumhurbaşkanı seçimi ile 28. Dönem milletvekili seçiminin 14 Mayıs Pazar günü, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs Pazar günü yapılmasına karar verildiğini anlatan Yılmaz, "Anayasa'nın 101'inci maddesi, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 7'inci ve 8'inci maddeleri, Siyasi Partiler Kanunu'nun 27'nci maddesi ve AK Parti Grup İç Yönetmeliğine göre, Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün AK Parti Grubu tarafından cumhurbaşkanı adayımız olarak bildirilmesine Grup Toplantısına katılan milletvekillerimizin oy birliğiyle karar verildi. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Allah milletimizin de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da yolunu bahtını açık eylesin. Daha güzel günler inşallah Türkiye için olacak." ifadelerini kullandı.

MHP DE AYNI KARARI ALDI

MHP TBMM grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

Basına kapalı toplanan MHP grubuna, Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile MHP milletvekilleri katıldı.

Toplantıya katılan milletvekilleri, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin pusulayı imzaladı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Toplantıda aldığımız karara göre 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdik. Aldığımız kararın ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Adayımız belli, kararımız net" ifadesini anımsatan Akçay, "Belli olan kararımızı da imza altına almış olduk. Önümüzdeki günlerde de Yüksek Seçim Kuruluna MHP olarak müracaatımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Yüksek Seçim Kuruluna AK Parti ile mi müracaat edeceksiniz?" sorusuna Akçay, "Onu konuşmak için erken. AK Parti ile konuştuktan sonra Cumhur İttifakı olarak veririz." yanıtını verdi.