AK Parti Sözcüsü Çelik'ten seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Seçim takvimiyle ilgili değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak. Erken seçim ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli ne bir manası var." dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

- Herhangi bir şekilde erken seçim olması söz konusu değil. Seçimler zamanında yapılacak. Zamanında yapılacak seçimlerin çalışmalarına şimdiden başlamak normal

- Burada Ak parti ile MHP arasında herhangi bir ayrılık yok

- ( Suriye ile siyasi diyalog) Herhangi bir yerde bölünme iç savaş tabi ki istemiyoruz. Şimdiye kadar da Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu defalarca ifade ettik. Bu karşılıklı olarak şartların olgunlaşması, muhaliflerin maruz kaldığı zulüm mekanizmaları; bununla ilgili de anayasal süreç işlesin dedik.