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"AK Parti'nin terörle, uyuşturucuyla mücadelede elde ettiği başarılar nedeniyle birileri rahatsız oluyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "Cumhur İttifakı olarak bu anlamda 2023'te yüzde 75'e koşacağız. Düşünsenize, yüzde 23 oy alanın yüzde 51 ile seçimleri kazanacağına inanmamızı bekliyorsunuz da yüzde 53 oy alan Cumhur İttifakı'nın yüzde 75'e ulaşamayacağını mı düşünüyorsunuz? Bunu başaracağız, göreceksiniz" diye konuştu.

İç Politika 18.11.2021, 00:06
"AK Parti'nin terörle, uyuşturucuyla mücadelede elde ettiği başarılar nedeniyle birileri rahatsız oluyor"

TBMM Genel Kurulunda, 5. Yargı Paketi'nin görüşmeleri sırasında, AK Parti ile CHP arasında "uyuşturucu ile mücadele" tartışması yaşandı.

Kamuoyunda 5. Yargı Paketi olarak bilinen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi üzerinde söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün binasında 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini" iddia etti.

Çocukları korumakla görevli bir kurumda uyuşturucu ticareti yapıldığını öne süren Ağbaba, "Normal bir ülke olsa yer yerinden oynar, bakan istifa eder. Görevi çocuklarımızı korumakla yükümlü bir bakanlıkta böyle bir skandal varsa bakanın derhal istifa etmesi lazım, il müdürüyle ilgili işlem yapılması gerekiyor ama tıs çıkmıyor. Bu olayın peşini bırakmayacağız." diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Her türlü eleştiri yapılabilir ancak bunu zaten yargımız tespit etmiş, idari makamlar suçluyla mücadelede üzerlerine düşeni yapmışken, Meclisin mehabetine uygun olmayan bir dille, Grubumuza dönük bu üslubu kabul etmiyoruz." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Uyuşturucuyla mücadele bağlamında bugün birilerinin rahatsızlığının nedenini bildiklerini ifade eden Özkan, uyuşturucu madde geçişinin sonlandırıldığını, özellikle yurda doğu sınırından giren uyuşturucu maddelerin, kaynağında tespit edildiğini belirtti.

"AK Parti'nin terörle, uyuşturucuyla mücadelede elde ettiği başarılar nedeniyle birileri rahatsız oluyor" değerlendirmesinde bulunan Özkan, 20 yıldan bu yana ortaya koydukları başarıların kolay olmadığını, bu başarının, terör ve uyuşturucuyla mücadele ile olduğunu vurguladı.

Cahit Özkan, "Cumhur İttifakı olarak bu anlamda 2023'te yüzde 75'e koşacağız. Düşünsenize, yüzde 23 oy alanın yüzde 51 ile seçimleri kazanacağına inanmamızı bekliyorsunuz da yüzde 53 oy alan Cumhur İttifakı'nın yüzde 75'e ulaşamayacağını mı düşünüyorsunuz? Bunu başaracağız, göreceksiniz." görüşünü paylaştı. Özkan'ın bu sözleri, AK Parti ile MHP milletvekillerinden yoğun alkış alırken CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Özkan'a, bir süre alkışla tepki gösterdi.

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, sataşmadan dolayı söz alarak, "Zindaşti olayını anlatacağım. Mahkeme kayıtlarına göre Zindaşti ifadesinde, 'Ben bir telefon açtım, hanımefendi misafirlerim vardı' diyor. Çok özür dileyerek söylüyorum, nasıl ifade edilir biliyorum ama kadın istiyor. 5 kadın geliyor. 500 liraya anlaşıyorlar." sözlerini sarf etti. Bunun üzerine, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Ağbaba'yı uyardı.

Sözlerini sürdüren Ağbaba, "Sayın Özkan, Zindaşti gibi dünyanın tanıdığı uyuşturucu baronuna kol kanat germek, ona vatandaşlık vermek için uğraşmak sizin işiniz." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, ilgili suça bulaşanların yargı önüne çıkarıldığını, tutuklandığını ve bazılarının yargılamasının devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, çeteler ve mafyalarla mücadelede geçmişle kıyaslanmayacak bir noktada olduğunu vurgulayan Özkan, "Bu anlamda iddiaları reddediyoruz. Çeteler, mafyalar, derin ve paralel yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz." karşılığını verdi.

- HDP'li Beştaş'tan CHP'li Ağbaba'ya tepki

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP'li Ağbaba'ya tepki göstererek, "Kadınları adeta meta olarak niteledi. Bu kavramını reddediyorum, protesto ediyorum ve kadınlardan özür dilemesini bekliyorum." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de CHP'nin, eril bir dil kullanmama konusunda ciddi hassasiyeti olduğunu söyledi.

Ağbaba'nın, "Tutanaktan aktarıyorum" diyerek olumsuz bir olayı aktardığını, ancak bunların, bazen sıkıntı yaratabileceğini dile getiren Özel, "CHP Grubu olarak, kadınları incitme niyetimizin olmadığını teyit ederiz." diye konuştu.

Genel Kurulda, 5. Yargı Paketi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

#ak parti #uyuşturucu
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