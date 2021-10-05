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AK Parti MKYK toplantısı başladı

Ankara'da parti genel merkezindeki toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.

İç Politika 05.10.2021, 17:31
AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 17.00'de başladı.

Kaynak: AA
#ak parti #MKYK
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