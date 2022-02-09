banner38

AK Parti'li Aydemir: 'Kılıçdaroğlu, korktuğu için söyleyemiyor'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Kılıçdaroğlu, ortaklarından korktuğu için cumhurbaşkanı adaylığını söyleyemiyor" dedi.

İç Politika 09.02.2022, 14:01 09.02.2022, 14:15
AK Parti'li Aydemir: 'Kılıçdaroğlu, korktuğu için söyleyemiyor'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti ve HDP'den korktuğu için cumhurbaşkanı adaylığını açıklayamadığını öne sürdü.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kaostan beslenen bir kesim olduğunu, muhalefetin de "kaostan nasıl besleniriz?" anlayışıyla hareket ittiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı adayı olmasına yönelik tartışmalara değinen Aydemir, "Bu bir suni tartışıma. Bu tartışmayı daha önce 367 tartışmasını öne çıkaran bir şahıs ortaya attı. Anayasa'daki hüküm açık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci kez cumhurbaşkanı adayı olmasında hiçbir engel yok. Hukukçular bu konuda çok net." dedi.

Aydemir, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak 'Aday olsun karşıma çıksın.' ifadeleriyle adaylığını mı açıkladı?" şeklindeki soruya da şu cevabı verdi:

"Keşke 'Ben adayım.' diyebilseler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilinçaltında adaylık var ama 'İYİ Parti bana fırça atar mı?' diye korkuyor ve ikircikli bir tavır ortaya koyuyor. Eğer ittifak yapmışlarsa adaylarını açıklaması gerekir. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve HDP'den korkuyor. Kılıçdaroğlu, ortaklarından korktuğu için adaylığını söyleyemiyor. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'mızın karşısına çıkarsa ilk turda ezilecek bir sonuç çıkacaktır."

Aydemir, İstanbul Süleymaniye Camii'ndeki İlim Yayma Vakfına ait inşaat tartışmalarını da değindi. İlim Yayma Vakfının açıklamasını okuyan Aydemir, "Kendi rızası ile inşaatı durdurmuş ve ilgili kurumları göreve davet etmiş bir vakıf var. İstanbul'u esarete mahkum etmiş bir anlayış kaotik yollarla kendine yol aramaya çalışıyor. Millet kar esareti yaşarken İngiliz Büyükelçisiyle keyif sürüyorsanız İstanbullu bunu unutmaz. Eğer bunların eline imkan geçse vatandaşlarımızı dışarı çıkarmaz ve insanlarımıza hayat hakkı vermezler. Yaklaşık 10 bin insanı işinden ettiler bunlar. HDP ve onun peşine takılmış CHP'nin tavrı bu." diye konuştu.

#ibrahim aydemir #Kılıçdaroğlu
Yorumlar (0)
banner35
7
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 22 16
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11