Seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti’nin mevcut milletvekillerinin yarıya yakınının değişmesi gündemde. 90 vekil ise 3 dönem kuralına takılıyor.

2023 seçimlerine odaklanan AK Parti, köklü bir yenilik için hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı seçim mottosu ‘Türkiye’nin yüzyılı’ konsepti ile 2023 için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti'de bir yandan da kadroların yenilenmesine yönelik çalışma yürütülüyor.

ÜÇ DÖNEM KURALI

AK Parti’de şu anda 90-100 civarında milletvekili üç dönem kuralına takılıyor. Ancak, parti tüzüğünde daha önce yapılan değişiklikle üç dönem kuralına takılanların milletvekili listesine girip girmemesi konusundaki yetki MKYK’ya verilmişti. Bir anlamda üç dönem kuralında esnemeye gidilmişti. 2023 seçimleri için hazırlanacak aday listelerinde üç dönem kuralından muaf tutulacak milletvekillerine MKYK karar verecek.

''HAZIRLIKLARI YAPIN GETİRİN''

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; üç dönem kuralına takılan isimlerle ilgili yapılan çalışmalar konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da bilgi verildiği ve Cumhurbaşkanı’nın ‘Hazırlık yapın, getirin bakalım’ dediği belirtildi. AK Parti’nin mevcut milletvekillerinin yarıya yakının değişebileceği öğrenildi.

KABİNEDE DEĞİŞİM OLACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''kabinede revizyon olacak mı?'' sorusuna ''Futbol takımında bile bütün oyuncular değişmez. Takviye nereye gerekirse oraya oyuncu alacaksın. Biz de nerede aksama olursa o değişikliği yapacağız. 2023 seçimlerine bu yeni yapıyla girmeyi düşünüyoruz. Tabi bunu Cumhur İttifakı ile birlikte gerçekleştireceğiz. Kabinede de seçime 8 ay bir süreç kaldı onun için bir değişim olmaz. Tabi fevkalade bir durum olursa o zaman değişim yaşanır. Kadro yenilenmesi bayrak değişimi olarak görülmeli. 2023 seçimleri için güçlü bir kadro oluşturacağız'' şeklinde yanıt vermişti.